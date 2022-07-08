Путин призвал российские энергокомпании быть готовыми к нефтяному эмбарго

Российские компании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в новом санкционном пакете ЕС. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"На днях, как известно, Евросоюз ввёл очередной санкционный пакет против России с нефтяным эмбарго. К данному решению отечественные компании должны быть уже готовы. О перспективах таких ограничений мы и раньше говорили на прошлом совещании по ТЭКу", — сказал он.

При этом глава российского государства добавил, что объемы производства этого вида топлива в стране растут.

"С начала года уровень добычи нефти превысил показатель предыдущего года на 3,5%. Добыча газа за период с января по май сократилась, но незначительно — всего на 2%", — заявил президент РФ.

По его словам, уровень добычи нефти с газовым конденсатом в июне текущего года достиг 10,7 миллиона баррелей в сутки, что на полмиллиона баррелей выше уровня мая.

Путин подчеркнул, что отечественные производители ответственно подходят к выполнению взятых на себя обязательств, но из-за призывов Запада отказаться от российских энергоресурсов, мировые рынки по-прежнему лихорадит.

В частности, президент РФ напомнил, что в ожидании дефицита стоимость нефти марки Brent достигала 130 долларов за баррель.

"В последние дни цены снизились на 20-30 долларов. Произошло это на фоне прогнозов замедления глобальной экономики и наступления экономических трудностей в Европе", — отметил он.

Путин добавил, что продолжение использования Западом ограничительных мер может привести к катастрофическим последствиям для мировой экономики.

"Санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их вводят", — подчеркнул он.