Индия поддерживает урегулирование Карабахского конфликта под эгидой сопредседательства МГ ОБСЕ: посол Деваль

ЕРЕВАН, 8 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Индия поддерживает мирное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Об этом в эксклюзивном интервью «Арменпресс» в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Индия, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Армении Е.П. Кишан Дан Деваль, выражая принципиальную позицию своей страны по урегулированию международных, межнациональных, двусторонних споров и конфликтов, в том числе Нагорно-Карабахского конфликта.

Посол подчеркнул, что официальная позиция Индии заключается в том, что любой двусторонний спор должен решаться путем мирных переговоров, дипломатического диалога и взаимопонимания, а войне, угрозе силой и насилию «нет места» в таких вопросах. Кишан Дан Деваль также поблагодарил правительство Армении и армянский народ за поддержку Индии в вопросе Джамму и Кашмира, которые являются неотъемлемой частью Индии.

Коснувшись возможности формирования стратегического партнерства между Арменией и Индией, посол Деваль подчеркнул, что «политические связи между Арменией и Индией очень прочны и сейчас будут еще больше укрепляться».

По словам посла, Ереван и Дели работают над формированием прочного партнерства во всех возможных сферах, включая военную и оборонную.

Кишан Дан Деваль также рассказал корреспонденту "Арменпресс" о своем любимом занятии альпинизмом, в частности, о восхождении на вершину горы Арарат с армянской группой в 2021 году и о полученных впечатлениях.

« В августе 2021 года я отправился на гору Арарат с армянской группой, и мне посчастливилось подняться на вершину горы. Я увидел Ереван с вершины горы Арарат. Знаешь, это потрясающее чувство, когда ты поднимаешься на вершину горы и видишь всех внизу, так что чувствуешь себя на вершине мира. Во-вторых, ты чувствуешь себя таким маленьким, потому что видишь эти огромные горы вокруг себя, а ты всего лишь крошечный кусочек плоти и крови на вершине горы. Поэтому вас это очень смущает», — сказал дипломат.

Первая часть интервью с послом Индии Кишаном Даном Девалом можно прочитать по этой ссылке.

- Господин Деваль, какие еще текущие и возможные проекты могут быть инициированы и реализованы Арменией и Индией в ключевых областях двустороннего сотрудничества, таких как политический диалог, транспорт, торговля и экономика, культура и образование и других областях, представляющих взаимный интерес?

- Список был слишком длинным.

- Да, простите.

- Могу сказать, что у двух стран большой потенциал для сотрудничества во многих областях. Прежде всего, это политическая сфера, где мы должны максимально расширять и наращивать наше политическое взаимодействие. Когда министр иностранных дел Армении посетил Индию, он привез с собой приглашение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, адресованное нашему премьер-министру. Поэтому мы работаем над расширением наших политических связей. Это первый важный момент.

В сфере образования, как я уже упоминал, у Армении есть ограничения в плане приема большего количества студентов из-за количества мест, которые на данный момент могут быть предложены иностранным студентам и для которых требуется больше инфраструктур, но из-за украинского кризиса, мы ожидаем, что в этом году приедет больше индийских студентов.

Мы работаем над многими проектами в области культуры, и, как я уже говорил, я хотел бы показать больше Индии армянскому народу и показать больше Армении индийскому народу.

Во-вторых, хотел бы отметить, что товарооборот между Индией и Арменией на данный момент достиг почти 180 миллионов долларов США. Это, конечно, немного по сравнению с показателями товарооборота с другими нашими партнерами, но важно то, что в двусторонней торговле есть очень положительные тенденции, и есть большой потенциал для удовлетворения потребностей армянского общества товарами из Индии на армянском рынке, особенно когда мы видим кризис в ближайшем соседстве и мы готовы предложить свою поддержку и всевозможные товары, которые могут быть полезны для экономики Армении, также мы хотели бы видеть больше армянских продуктов на индийском рынке, сейчас их очень мало.

В-третьих, обе страны работают над открытием торговых коридоров и развитием транспортных связей, используя наши коммуникационные проекты и особенно международный транспортный коридор Север-Юг и иранский порт Чабахар, который развила Индия. Так что мы над этим тоже работаем.

- Торговля и экономика являются ключевыми составляющими развития двусторонних отношений, не так ли?

- Да, они стимулируют развитие. Я имею в виду, что если нет экономических интересов, политические отношения не развиваются сами по себе. Итак, экономика является стимулирующим фактором для любого общества. Ведь мы с вами работаем из-за экономики. Конечно, мы тоже работаем из любви к своим странам, но экономика — очень сильный стимул. Поэтому, пока торгово-экономические отношения не сильны, пока там нет потенциала, другие сферы не развиваются так быстро.

- Вообще армяне и индийцы считаются очень культурными, древними, историческими народами, но с другой стороны, они не могут жить отдельно от современного мира, особенно когда мы говорим о развитии межгосударственных отношений. Читал, что по данным Госкомстата Армении, армяно-индийский двусторонний товарооборот в 2021г. составил около 181 млн долларов. Это действительно очень хорошая динамика, но я не знаю содержания торговли - что именно экспортируется и импортируется, что движет двусторонней торговлей?

- В последние 3-4 года в Армении все больше и больше продаются всевозможные товары, экспортируемые из Индии во все страны мира, в том числе и фармацевтическая продукция. В этом году мы экспортировали вакцины от коронавируса, текстиль, продукты питания, а также ИТ-услуги. Просто скажите нам, что вам нужно, и мы доставим это. Сейчас армянские бизнесмены заинтересованы во все большем вовлечении Индии во взаимодействие, и поэтому мы видим очень хорошие тенденции роста товарооборота в последние годы. В частности, в последние годы из Армении в Индию экспортируется больше, чем из Индии в Армению, и довольно большую его часть составляет экспорт золота.

- Этот год также очень знаменателен для индийского народа, так как Индия отмечает 75-летие своей независимости. В целом Индия играет очень важную роль в международных отношениях. Премьер-министр Моди выступил с рядом инициатив на внутреннем и международном уровнях. Можете ли Вы перечислить некоторые из наиболее важных из них?

- Как известно, в августе 2022 г. исполнится 75 лет независимости Индии. Для нас это очень большая и важная веха. Это также даст нам как нации чувство удовлетворения тем, что мы уже прошли долгий путь с момента обретения независимости. Когда мы обрели независимость в 1947 году, только 12 процентов населения страны были грамотными, сейчас уровень грамотности составляет 80 процентов. В первые годы независимости Индия находилась в очень плохом экономическом состоянии, сегодня Индия является 6-й по величине экономикой мира. В то время мы с трудом обеспечивали наших соотечественников даже самым необходимым в продуктах питания и расходных материалах, но сейчас у нас более чем достаточно продуктов питания, и мы экспортируем продукты питания в разные страны мира. Так что за последние 75 лет мы добились многого, в том числе достижений в науке и технике, обороне и других областях. Чтобы отметить эти события, наш премьер-министр Шри Нарендра Моди инициировал и руководил запуском нескольких новых инициатив. Я упомяну некоторые из них.

Одна из них называется «Атманирбхар Бхарат», т.е. «Самодостаточная Индия». Началось движение за то, чтобы сделать Индию самодостаточной в любом секторе, любой импортируемый продукт мы теперь пытаемся производить в Индии. Так возникает эта инициатива, которая логически соединяется с другой нашей программой под названием «Сделано в Индии» («Make in India»). Они взаимосвязаны. Когда вы хотите стать самодостаточным, в игру вступает необходимость в программе «Сделано в Индии». А с «Сделано в Индии» мы пытаемся привезти технологии со всего мира, из дружественных стран, которые готовы поделиться с нами. Мы также придумываем наши собственные инновационные идеи, производя эти услуги и продукты в Индии.

В-третьих, мы объявили о новой инициативе правительства Индии «Startup India», направленной на поощрение новых бизнес-идей, новаторских идей и оказание государственной поддержки и всех других видов помощи молодежи. Большой положительный прогресс был достигнут благодаря «Startup India». Всего за три года с момента запуска этой инициативы в Индии появилось много “компаний-единорогов”.

В-четвертых, премьер-министр Моди уделяет большое внимание чистоте в Индии, для чего мы начали движение «Swachh Bharat» или «Чистая Индия», и теперь почти каждый человек является частью этого массового движения. Мы стараемся сделать нашу страну похожей не на развивающиеся страны, а на развитые современные страны, посылая сигнал о том, что Индия сегодня движется вперед во всех сферах жизни.

- Как сейчас эпидемиологическая ситуация в Индии в плане борьбы с COVID-19?

- Как вы знаете, COVID-19 затронул весь мир, и мы в этом плане не исключение. Пандемия коронавируса началась в китайском Ухане, но распространилась по всему миру, и вы видели, какая сложная ситуация была в Европе, Италии, США. Так что мы не были исключением. Во время первой волны пандемии нам удалось в значительной степени ее сдержать, но вторая волна нам далась немного сложнее. Но с нашими собственными местными ресурсами и руководством мы смогли преодолеть это трудное время. Мы не только преодолели эпидемию внутри нашей страны, но и экспортировали и поставляли по всему миру лекарства, фармпродукцию и вакцины, переданные в дар многим дружественным странам. Мы реализовали эту поддержку через программу «Вакцин Майтри», т.е. «Вакцинная дружба». В рамках этой программы мы направили помощь более чем в 70 дружественных стран.

Как только мы преодолели эту ситуацию, в Индию пришла третья волна пандемии, но благодаря нашим приготовлениям человеческие жертвы были минимальными и нам удалось сдержать ее очень быстро, и на сегодняшний день, как мы говорим, наша страна вернулась к нормальной жизни, к нормальной экономической деятельности, и почти все улажено. Мы открыли наши аэропорты, возобновились полеты и теперь мы также приглашаем туристов в нашу страну.

- То есть можно сказать, что ситуация в целом урегулирована и лучше, чем год-два назад?

- Я бы сказал, что ситуация в Индии стабилизировалась, и пока мы говорим, число случаев COVID-19 достигло 2000 в сутки, что является небольшим числом для населения Индии и не представляет угрозы. Благодаря программе вакцинации мы вакцинировали большую часть населения, эпидемия коронавируса отступила и идет на спад. Надеюсь не вернется.

- Переходя к политическим вопросам региона: Индия всегда очень активно и внимательно относилась к вопросу Нагорного Карабаха и вопросам региональной безопасности на Южном Кавказе. Министерство иностранных дел Индии, в мае 2021 г., а министр иностранных дел Джайшанкар в ходе своего визита в Ереван сделал важные заявления относительно военного вторжения вооруженных сил Азербайджана на территорию Республики Армения, а также поддержки Индией мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта в рамках сопредседательство Минской группы ОБСЕ. Будет очень интересно услышать от

Вас, каковы основные приоритеты Индии в нашем регионе и подход вашей страны к долгосрочному и всеобъемлющему урегулированию Нагорно-Карабахской проблемы.

- Как известно, мы всегда выступали за мирное разрешение любого двустороннего спора или конфликта, и в этом плане Нагорный Карабах не является для нас исключением. Наша официальная позиция была и остается в том, что любой двусторонний спор должен решаться путем мирных переговоров, дипломатического диалога и взаимопонимания. Война неприемлема, угроза силой неприемлема, насилие неприемлемо, мы категорически против этого. Это первый важный момент.

Во-вторых, мы всегда поддерживали формат Минской группы ОБСЕ, потому что это международно признанный формат, приемлемый для Армении, и мы также поддерживаем и приветствуем их усилия по поиску долгосрочного решения этого вопроса. Таким образом, мы поддерживаем урегулирование через Минскую группу ОБСЕ под эгидой трех сопредседателей (США, Франция, Россия).

Также, как вы знаете, там, где мы видим, что имело место нарушение международного права, мы делаем очень жесткие заявления, которые публикуются на нашем сайте, и вы можете на них ссылаться. Мы также неоднократно делали заявления по этому вопросу. Когда наш министр иностранных дел был в Армении в октябре 2021 года, мы обратились к этому вопросу и очень четко обозначили нашу позицию.

- И, как мы видим, проблемы региональной и международной безопасности нарастают. На Ваш взгляд, эти последние события вокруг нашего региона влияют на эти вопросы? Как Вы воспринимаете эти процессы на Кавказе и вокруг него?

- Я бы сказал, что Южный Кавказ для нас является нашим расширенным соседством. Мир и стабильность в этом регионе в наших интересах, и мы ожидаем этого и надеемся, что так оно и останется. Мир и стабильность не только в интересах любой страны, но и в интересах вашей страны, Армении, если в этом регионе будут сохраняться мир, спокойствие и стабильность.

Что касается новых событий, то наше правительство, наш МИД полностью осведомлены о том, что происходит в регионе, мы внимательно следим за этим, у нас есть принципиальная позиция по урегулированию конфликта, но мы также приветствуем любой мирный процесс, посредством которого будет достигнуто прочное решение. Мы, безусловно, приветствовали бы такой процесс.

- У Еревана и Нью-Дели, похоже, есть общие интересы и в региональных, и в политических вопросах, и в вопросах безопасности. С одной стороны, мы знаем, что Индия и Пакистан находятся в длительном конфликте из-за Кашмирского региона, и Армения всегда поддерживала Индию в вопросе Джамму и Кашмира, как неоднократно заявляли официальные лица Армении, и мы видим деструктивную роль Пакистана в этом вопросе. С другой стороны, общеизвестно, что Пакистан является близким союзником Азербайджана и Турции, поддерживая азербайджанскую сторону в вопросе Нагорного Карабаха, в том числе в войне, развязанной азербайджано-турецкой группировкой против Республики Арцах в 2020 году. Поэтому Армения высоко ценит принципиальную позицию Индии и неизменную поддержку мирного и всеобъемлющего урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. На Ваш взгляд, что можно сделать для формирования стратегического партнерства между Арменией и Индией в плане политического и военно-технического сотрудничества, чтобы противостоять общим вызовам и угрозам?

- Хороший вопрос. Конечно, это сложный вопрос, но я постараюсь на него ответить. Прежде всего, я благодарю правительство Армении и армянский народ за большую поддержку вопроса Джамму и Кашмира, который является неотъемлемой частью Индии. Очень важно это подчеркнуть. Недавно мы изменили внутреннее законодательство, в соответствии с которым бывшему штату Джамму и Кашмир был присвоен статус союзной территории Ладакхи и Джамму и Кашмир, то есть он управляется из центра.

Что касается роли Пакистана, то, как вы знаете и как всем известно, Пакистан приносит терроризм на нашу территорию, и нам удается последовательно пресекать эти попытки. Я рад сообщить вам, что за последние два года, с тех пор как Джамму и Кашмир стали союзной территорией вместе с Ладакхом, террористические акты в значительной степени взяли под контроль, и они больше не пользуются поддержкой некоторых местных корыстных элементов, которые у них были ранее. Жители Джамму и Кашмира прекрасно понимают, что ключом к их процветанию является мир. Благодаря этому законодательному изменению там наблюдаются положительные изменения, фиксируется экономический рост, в регионе царит мир.

По второй части вопроса хочу повторить, что наши политические связи очень сильны и сейчас они еще больше укрепятся, у нас много общих забот и общих интересов, и есть площадки для обмена мнениями по этим заботам. Одной из таких площадок являются консультации между министерствами иностранных дел двух стран, которые мы проводим регулярно, и в этом году у нас были консультации между министерствами иностранных дел несколько месяцев назад в Индии и Армении. Также очень позитивными импульсами в этом направлении являются визиты и встречи на высоком уровне.

Что касается любых других общих платформ и стратегий, я думаю, что обе стороны работают над этим, и если и когда мы почувствуем необходимость такого диалога, мы будем к этому готовы. Сейчас мы очень активно работаем над тем, чтобы более активно вовлекать Армению в политическую жизнь.

- Вы недавно встречались с министром обороны Армении Суреном Папикяном и, насколько я помню официальное сообщение, обсуждали с ним вопрос развития сотрудничества в сфере обороны. Расскажите подробнее, как именно Армения и Индия собираются расширять сотрудничество в сфере обороны?

- Что касается оборонного сотрудничества, то армянская сторона проявляет заинтересованность в развитии оборонных связей с Индией, что мы понимаем, и, как вы знаете, мы уже инициировали такое сотрудничество. Моя встреча с господином Папикяном носила скорее формальный характер по случаю его назначения министром обороны, чем встреча с целью детального обсуждения. Но, в любом случае, обе стороны движутся в позитивном направлении.

- У Армении и Индии уже есть реальное, существенное сотрудничество в военной сфере, или еще предстоит формировать это сотрудничество? Если, конечно, можете говорить об этом публично.

- Как я уже сказал, мы ведем очень позитивную работу, нет нужды подробно рассказывать об этом в ходе этого интервью. Обе стороны работают над защитой интересов друг друга - это очень важно. Во-вторых, над формированием прочного партнерства во всех возможных сферах. И когда мы говорим о всех возможных областях, оборона является одной из них, над которой мы работаем.

- Армения участвует в проекте международного транспортного коридора «Персидский залив-Черное море», инициированном Ираном совместно с Грузией, Грецией и Болгарией. Мы знаем, что заинтересованность Индии в этой инициативе была одной из тем, обсуждавшихся с армянской стороной в Ереване во время визита министра Джайшанкара. Не могли бы Вы прокомментировать эту информацию и представить позицию Индии относительно ее возможного участия в проекте Персидский залив-Черное море?

- Да, конечно: Вопрос развития коммуникаций обсуждался между двумя сторонами во время визита нашего министра иностранных дел, и Армения проявила большую заинтересованность в прямом контакте с Индией, и мы ценим как позицию, так и озабоченность Армении. Что касается нашей позиции, то мы являемся участником Международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC), который проходит через территорию Ирана, и мы хотели бы, чтобы Армения была напрямую связана с Индией любым возможным способом и способом.

Что касается коридора «Персидский залив-Черное море», то мы еще не получили официального предложения от армянской стороны, но переговоры уже ведутся. Как вы знаете, мы развили порт Чабахар в Иране, и с индийскими инвестициями порт Чабахар может стать очень ценным активом для транзита армянских товаров, которые можно транспортировать через иранскую территорию в Армению и далее в Черное море. В этом плане мы настроены позитивно и обсудим этот вопрос с армянской стороной.

- Получается, что это реальная возможность того, что Индия может быть вовлечена в этот процесс через Чабахар.

- Да, это то, что я говорил. Мы развили порт Чабахар индийскими инвестициями, и мы хотели бы, чтобы Армения использовала порт Чабахар на благо обеих стран. Если вы используете Чабахар, чтобы соединиться с Черным морем отсюда, мы будем более чем рады увеличить число связей между Индией и Арменией.

- Можно ли предположить, что посредством подобных программ индийский рынок свяжется с нашим регионом и Европой? В конце концов, мы снова говорим о строительстве большой экономической магистрали с Востока на Запад, не так ли?

- Да, цель Международного транспортного коридора Север-Юг состоит в том, чтобы соединить Индию с Европой через этот маршрут, и использование порта Чабахар, несомненно, приблизит индийский рынок к Европе, а европейский рынок к Индии.

- Получается, что от этой дороги может выиграть и Армения.

- Да, я это и имел в виду, вы по пути, вы транзитная страна, но вы можете не только стать транзитной страной для товаров в Европу, но и сами импортировать товары напрямую из Индии по этому маршруту.

- Интересен также Ваш комментарий об участии Индии в международном транспортном коридоре Север-Юг и связи с ним инициативы «Персидский залив-Черное море».

- Как вы знаете, Индия является одним из основателей Международного транзитного коридора Север-Юг, и идея состоит в том, чтобы соединить индийские порты с Персидским заливом и обратно с помощью наземных путей в Россию и европейский рынок. Сейчас идет много дискуссий и переговоров, ведется работа в этом направлении, и мы с нетерпением ждем полноценной работы этого маршрута.

- Мы много говорили о политике, экономике, образовании, культуре, истории, но я также вижу здесь много картинок. Одна из них – гора Арарат. Это Вы фотографировали? Если я не ошибаюсь, Вы забирались на вершину горы Арарат, не так ли? Расскажи мне об этом, о своих ощущениях, когда Вы достигли вершины горы.

- На этом снимке вы видите меня на вершине горы Арарат, в августе 2021 года я отправился на гору Арарат с армянской группой, и мне посчастливилось подняться на вершину горы. Я увидел Ереван с вершины горы Арарат.

- И какие впечатления у Вас остались?

- Впечатления? Знаете, это потрясающее чувство, когда ты поднимаешься на вершину горы и видишь всех внизу, так что чувствуешь себя на вершине мира. Это первое. Во-вторых, ты чувствуешь себя таким маленьким, потому что видишь эти огромные горы вокруг себя, а ты всего лишь крошечный кусочек плоти и крови на вершине горы. Так что это делает тебя более скромным, когда ты достигаешь вершины горы и начинаешь какое-то время думать, начинаешь философствовать. Но я должен сказать, что это был очень уникальный опыт, духовный опыт, и достичь вершины горы и увидеть все вокруг трудно описать словами. Мы были там в 6 утра, но солнце светило так ярко, что было похоже на полдень. Это было так ярко, так ярко. Я нес с собой индийский флаг и символ «Индия-75», так как в этом году мы празднуем 75-летие независимости Индии.

- Не было ли сложно подняться на вершину одной из самых высоких гор в мире?

- Это было не очень сложно, но было трудновато. Я бы сказал, что уровень сложности не для новичков. В первую очередь нужно подготовиться, потренироваться. Последний этап восхождения был немного сложным.

- Какие еще у Вас есть увлечения, кроме альпинизма и пеших прогулок?

- Альпинизм - одно из моих основных увлечений. Я также поднялся на три вершины Арагаца, самую высокую гору в Армении. Думаю, в этом году я также покорю четвертую вершину. Кроме того, я также поднимался на другие, более мелкие горы в Армении. Помимо пеших прогулок я также люблю музыку, играю на музыкальном инструменте.

- Какой инструмент?

- В качестве хобби я играю на гитаре и немного пою.

- Песни Раджа Капура?

- Нет, нет, мои песни. Я также люблю спорт, я люблю бегать. Я буду участвовать в марафоне в это воскресенье.

- Это также хорошая возможность представить песни других индийских музыкантов. Некоторых мы знаем, но, вероятно, есть и другие известные музыканты и певцы, о которых мы не знаем в Армении.

- Да, именно поэтому мы хотим организовать культурное мероприятие, на котором представим армянской публике более современные аспекты индийской культуры, в том числе из Болливуда. В Индии много-много новых художников, о которых армянский народ не знает.

- А что Вы знаете об армянской культуре, армянской музыке и литературе? Когда-нибудь изучали?

- Если честно, я мало читал армянскую литературу, читал несколько переводов Чаренца, и из-за языкового барьера не могу читать в армянском оригинале. Что касается музыки, то я слушаю армянскую народную музыку, в том числе дудук. Я также слушал некоторые композиции Комитаса, они действительно очень впечатляют.

- Знают ли о Комитасе на Востоке, в Индии?

- Я буду очень честен с вами: если кто-то интересуется музыкой, только такие люди будут знать мастеров в музыке или в любой другой области. Поэтому люди в Индии, интересующиеся классической или западной музыкой, обязательно будут знать о Комитасе. Но, конечно, не все его знают. По той же причине многие в Индии тоже не знают даже наших артистов.

- А как насчет индийских национальных музыкальных инструментов? Вы когда-нибудь пробовали играть на каком-нибудь индийском национальном инструменте?

- Один из них называется ситар. Это струнный инструмент. Я сам не играю ни на каких индийских инструментах, но в нашем культурном центре мы обучаем некоторым индийским инструментам, и есть много армян, играющих на ситаре, что очень интересно видеть. Ситар очень классический, типичный индийский инструмент, и, как я уже говорил, мы организовали здесь концерт, во время которого на ситаре играл армянин Петр Давидян. Он армянского происхождения, но является гражданином Австралии.

- Кто лучше поет: индийские или армянские певцы?

- Оба стиля очень разные. Индийский стиль типично индийский. Оба настолько уникальны, что их трудно сравнивать.

- Ясно. Касаясь основной темы нашего интервью, 30-летия установления дипломатических отношений, Вы упомянули, что некоторые мероприятия уже состоялись.

- Да, одно мероприятие.

- Какие еще мероприятия будут проведены по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Индией?

- Как я уже сказал, мы собираемся организовать Гала-концерт индийской песни и танца в Армении. Это первое. Во-вторых, мы планируем пригласить в Индию какой-нибудь армянский ансамбль песни и танца. В-третьих, обе стороны планируют выпуск марок, посвященных 30-летию, марок Почты Армении и нашего почтового отделения. Я организую прием по случаю 30-летия или мы проконсультируемся с коллегами из МИД Армении и организуем совместный прием. В общем, не следует отделять ни одно событие от 30-летия. Я бы сказал, что любое мероприятие, которое мы проводим в этом году, является частью празднования 30-летия, включая визит уважаемого министра иностранных дел в Индию. Это тоже было частью нашего праздника.

- У Вас есть что сказать армянской аудитории по этому поводу или в целом по армяно-индийским отношениям?

- Конечно. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить нашу армянскую аудиторию за то, что принимала меня в течение последних трех лет. Армения очень дружелюбная страна, очень дружелюбный народ, и я очень люблю эту страну. Я объехал всю страну, видел природу Армении, видел горы. Поэтому первое – это чувство благодарности к Армении и ее народу.

Во-вторых, у многих армян, не бывавших в Индии, представления о нашей стране сложились в основном из болливудских фильмов. Итак, моя просьба — поехать в Индию, посетить Индию и увидеть своими глазами. Есть много вещей, которые не показаны в болливудских фильмах. Вы должны посетить страну, чтобы увидеть настоящую Индию. Поэтому я приглашаю граждан Армении в Индию. Это не очень дорого. Пока, к сожалению, прямых рейсов нет, но одна из армянских авиакомпаний планирует в будущем начать прямые рейсы. Тогда путешествие будет намного легче. Прямым рейсом вы можете добраться до Индии всего за четыре с половиной часа, вы можете себе представить – всего четыре с половиной часа?! Мы сделаем все возможное, чтобы упростить задачу. Посольство обычно выдает визу, скажем, за один день. Мы очень гибкие, очень дружелюбные, и если кто-то действительно едет с целью туризма или чего-то еще, мы предоставляем визы. Электронные визы также доступны. Если кто-то хочет путешествовать, он подает заявку онлайн и получает визу. И если они обратятся к нам, мы оформим визу в очень короткие сроки.

В-третьих, многие в Армении не знают, что сегодня Индия – очень развитая страна, особенно в области медицины, и сейчас мы продвигаем так называемый медицинский туризм. Мы принимаем на лечение в Индии многих людей с проблемами со здоровьем, у нас есть доступ к лучшим больницам, которые на 1/5 дешевле, чем в любой европейской или западной стране. И с этой целью в Индию едут люди из многих стран региона СНГ.

В-четвертых, как я уже говорил ранее, Индия — это гораздо больше, чем Болливуд, слоны, чай и йога. Эти четыре вещи являются очень важной частью Индии, но Индия в тысячу раз больше, чем эти четыре вещи, и чтобы увидеть и понять, что такое Индия, нужно посетить Индию хотя бы один раз. И я с радостью приму вас, ваших людей, ваших коллег и всех наших армянских друзей, чтобы увидеть невероятную Индию.

- Господин Деваль, спасибо за возможность встретиться с Вами, спасибо за интересную и полезную беседу об Армении и Индии и армяно-индийских отношениях.

- Большое спасибо. Мне было приятно, что вы пришли, и мы говорили почти обо всем.

Интервью провел Арам Саркисян

Оператор: Оганес Мкртчян

Фотограф: Геворг Перкуперкян

Звукорежиссер: Татевик Закарян

Монтаж: Ваагн Галстян