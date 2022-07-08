Индия должна получить официальное предложения от армянской стороны по коридору «Персидский залив — Черное море»: посол 

Официальный Дели высоко ценит заинтересованность Армении в прямой транспортной и экономической связи с Индией и хочет, чтобы Армения была напрямую связана с Индией любым возможным путем или способом. Об этом в эксклюзивном интервью Арменпресс по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Индией сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Индии в Армении Кишан Дан Деваль, представляя свои комментарии по поводу Международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC) и инициативы Ирана о проекте международного транспортного коридора «Персидский залив – Черное море».

По словам посла, иранский порт Чабахар, расположенный на побережье Аравийского моря, развивается благодаря индийским инвестициям, и Индия хотела бы, чтобы Армения использовала порт Чабахар на благо обеих стран.

«Что касается коридора «Персидский залив — Черное море», то мы должны еще получить официальное предложение от армянской стороны, но переговоры уже ведутся. Как вы знаете, мы развили порт Чабахар в Иране, и с индийскими инвестициями порт Чабахар может стать очень ценным активом для транзита товаров, которые можно будет транспортировать через иранскую территорию в Армению и далее в Черное море. В этом смысле мы настроены позитивно и обсудим этот вопрос с армянской стороной», - сказал посол Деваль.