Суд принял к производству дело о конфискации более 8 млрд драмов у экс-начальника охраны президента 

В суд первой инстанции общей юрисдикции города Ереван 31 мая был подан 11-й иск о конфискации имущества незаконного происхождения, который принят к производству.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе генеральной прокуратуры, согласно иску, Департамент по конфискации имущества незаконного происхождения представило в суд ходатайство о конфискации у бывшего заместителя начальника Государственной службы охраны Армении Национальной службы безопасности (главы охраны третьего президента Армении Сержа Саргсяна) Вачагана Казаряна и аффилированных с ним 4-х лиц в пользу Республики Армения, в частности:

- 17 квартир, территорий, зданий, гаражей, расположенных в городе Ереван, 4 из которых расположены в административном районе Аван, 5 - на проспекте Адмирала Исакова, 5 - на улице Терьяна, в районе Айгестан, улицах Амиряна, Хоренаци, а также зону отдыха в Котайкской области (Цахкадзор), 1 земельный участок в Армавирской области (община Артамет), 6 транспортных средств. В случае невозможности конфискации имущества будет конфискована средняя рыночная стоимость указанного недвижимого и движимого имущества, которая в сумме составляет 6.007.193.880 драмов;

- участие в 8 юридических лицах;

- среднюю рыночная стоимость 6 объектов недвижимости и 4 автомобилей, находящихся в городе Степанакерт, в размере 337.780.000 драмов;

- 137.216.729 драмов в виде денежных средств и депозитов на банковских счетах;

- 1.743.409.007 драмов, не имеющих обоснования в рамках законных доходов лица, имеющих незаконное происхождение, а их конфискация невозможна на основании ч. 4 ст. 20 закона о “Конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение”

Общая сумма, подлежащая конфискации, составляет 8.225.599.616 драмов (около 20 млн долларов).