Предстоящие на 9 июля мероприятия
17:33, Июль 08, 2022
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- 17:33 Предстоящие на 9 июля мероприятия
- 16:56 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-07-22
- 16:55 Азиатские индексы выросли - 08-07-22
- 16:36 Вице-спикер Рубинян представил послам ряда стран процесс нормализации отношений Армения – Турция
- 16:04 У Армении и Аргентины интенсивные отношения: Никол Пашинян принял Мариано Вергару
- 16:01 На Украине заявили о намерении возместить электроэнергией снижение объемов газа в Европе
- 15:21 Недвижимость в ЕС в первом квартале 2022 года подорожала на 10,5%
- 15:18 В контексте судебно-правовых реформ обсуждалась новая модель УИУ
- 14:50 На руднике Эртич Вайоцдзорской области будут проведены взрывные работы: МЧС
- 14:49 Кисида заявил, что Япония продолжит подготовку к парламентским выборам
- 14:18 В резиденции Президента Республики состоялась церемония приведения судей к присяге
- 14:06 Министры иностранных дел Швеции и Армении обменялись посланиями
- 14:03 Прямой ущерб от наводнений в Китае в 2022 году превысил $9,6 млрд
- 13:54 Состоялись политические консультации между Mинистерствами иностранных дел Армении и Германии
- 13:14 Ален Симонян и посол Японии в РА обсудили вопросы, связанные с важностью регионального мира и безопасности
- 13:05 Зеленский считает, что США недостаточно поддерживают Украину
- 12:56 Женская сборная Армении по баскетболу М20 отправилась в Скопье
- 12:27 Спикер НС РА на встрече с Риной Калюранд назвал "чрезвычайно тревожным" визит спикера парламента Эстонии в Шуши
- 11:50 СМИ: премьер Японии экстренно вернулся в свою резиденцию из-за покушения на Синдзо Абэ
- 11:41 Правящая партия Японии приостанавливает предвыборную кампанию из-за покушения на Абэ
- 11:05 Университет Зальцбурга учредил гранты на изучение культурного и духовного наследия Арцаха
- 10:51 Температура воздуха в республике повысится на 5-7 градусов
- 10:34 Блинкен: представители США, Франции, ФРГ и Британии обсудили на Бали Украину
- 10:26 Лучший способ двигаться вперед — это объединиться: Рубен Варданян представил цели движения «Апага Айкакан»
- 10:25 Президент Палестины обсудил с министром обороны Израиля вопросы безопасности
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