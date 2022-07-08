Азиатские индексы выросли - 08-07-22

ТОКИО, 8 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.10% и составил 26517.19 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.27% и составил 1887.43 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.25% и составил 3356.08 пункта, а HANG SENG вырос на 0.38% и составил 21725.78 пункта.