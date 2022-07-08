Вице-спикер Рубинян представил послам ряда стран процесс нормализации отношений Армения – Турция

Вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян 8 июля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Швеции Патрика Свенссона, Чрезвычайного и Полномочного посла Финляндии Кирсти Наринен, Чрезвычайного и Полномочного посла Литвы Ингу Станите-Толочкиене и Чрезвычайного и Полномочного посла Эстонии Рину Кальюранд.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, по просьбе послов вице-спикер НС представил развития в процессе нормализации отношений Армения – Турция и конкретные договоренности, достигнутые в итоге четвертой встречи спецпредставителей.

Обсуждены также вопросы укрепления двустороннего сотрудничества.