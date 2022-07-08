На Украине заявили о намерении возместить электроэнергией снижение объемов газа в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу в своем выступлении в формате видеоконференции перед депутатами парламента Словении сообщил о намерении его страны возместить снижение объемов российского газа в Европе путем поставок электроэнергии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, трансляцию обращения главы украинского государства осуществляло Радио и телевидение Словении.

"После присоединения к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E - прим. ТАСС), Украина постарается возместить снижение объемов российского газа поставками электроэнергии в Европу", - заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Словению за поддержку кандидатуры Украины на вступление в Евросоюз и призвал республику помочь в восстановлении Украины после окончания боевых действий на ее территории. "Я прошу народ Словении, компании, государство помочь в осуществлении плана по восстановлению нашей страны", - сказал Зеленский.