Недвижимость в ЕС в первом квартале 2022 года подорожала на 10,5%

В первом квартале 2022 года недвижимость в Евросоюзе подорожала на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как передает Арменпресс, об этом говорится в отчете европейского статистического ведомства (Евростат), опубликованном в пятницу.

"Арендная плата и цены на жилье в ЕС продолжали неуклонно расти в первом квартале 2022 года, увеличившись на 1,4% и 10,5% соответственно по сравнению с первым кварталом 2021 года", - говорится в документе.

Также Евростат представил цифры, свидетельствующие об общем подорожании недвижимости в ЕС на 45% за последние 12 лет.