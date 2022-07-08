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На руднике Эртич Вайоцдзорской области будут проведены взрывные работы: МЧС

На руднике Эртич Вайоцдзорской области будут проведены взрывные работы: МЧС
ЕРЕВАН, 8 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 8 июля на территории рудника Эртич будут проведены взрывные работы.

«Уважаемые граждане, 8 июля с 16:00 до 16:30 районным спасательным управлением на территории кварцитового карьера Эртич Вайоцдзорской области будут проведены взрывные работы», - как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в заявление МЧС РА.

Министерство просит не волноваться.
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