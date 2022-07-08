В резиденции Президента Республики состоялась церемония приведения судей к присяге
14:18, 8 Июль 2022
ЕРЕВАН, 8 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. При участии Президента Республики Ваагна Хачатуряна 8 июля в резиденции президента состоялась присяга судьи Артака Кркяшаряна, члена судебного состава антикоррупционной палаты Кассационного суда.
Как сообщили «Арменпресс» из резиденции президента, Ваагн Хачатурян поздравил новоназначенного судью и пожелал ему успехов в его ответственной работе.
"Поздравляю вас и надеюсь, что вы будете действовать в соответствии с текстом присяги судьи, во имя справедливости и Республики Армения", - особо отметил президент.
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