Прямой ущерб от наводнений в Китае в 2022 году превысил $9,6 млрд

Прямой экономический ущерб от наводнений в Китае с начала текущего года превысил 64,7 млрд юаней ($9,6 млрд по действующему курсу), в зоне бедствия оказались более 21,8 млн человек. Как передает Арменпресс, заявил в пятницу заместитель министра по чрезвычайным ситуациям КНР Чжоу Сюэвэнь.

"С начала этого года из-за наводнений в зоне бедствия оказались 21,8 млн человек, прямой экономический ущерб составил 64,7 млрд юаней, - сообщил он на пресс-конференции. - Более 1,23 млн жителей были экстренно эвакуированы, погибли и пропали без вести 40 человек".

Как уточнил чиновник, несмотря на масштаб природных катаклизмов, число вызванных ими жертв заметно снизилось. "По сравнению с усредненным показателем аналогичных периодов за последние пять лет количество смертей от наводнений сократилось более чем на 70%", - добавил Чжоу Сюэвэнь.

По его словам, наводнения в КНР за последние полгода стали причиной нескольких тысяч геологических чрезвычайных ситуаций, в частности оползней. Большое количество таких случаев зарегистрировано в провинции Хунань, Гуандун и Цзянси.

"Примерно половина смертей в результате стихийных бедствий приходится на тех, кто погиб в ходе геологических катастроф", - подытожил Чжоу Сюэвэнь.