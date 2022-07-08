Состоялись политические консультации между Mинистерствами иностранных дел Армении и Германии



ФРГ по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Маттиас Лютенберг.



Как сообщили



Заместитель министра Паруйр Ованнисян представил текущую ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта, подчеркнул важность процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Собеседники также затронули ряд актуальных вопросов региональной и международной повестки.



В рамках визита в Берлин заместитель министра Паруйр Ованнисян встретился также с директором Управления международных отношений офиса федерального президента Германии Вольфгангом Зильберманом и заместителем начальника управления внешней политики и политики безопасности офиса федерального канцлера Германии Кристианом Аулбахом. ЕРЕВАН, 8 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 7 июля в Берлине состоялись политические консультации между Mинистерствами иностранных дел РА и ФРГ. С армянской стороны консультации вел заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян, с немецкой – политический директор МИДпо Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Маттиас Лютенберг.Как сообщили «Арменпресс» в МИД РА, в ходе консультаций стороны обсудили широкий круг вопросов армяно-германской двусторонней политической повестки, подчеркнули активизацию политического диалога на высоком уровне, коснулись реформ правовой системы в Армении, торговли, экономики, образования, культуры, перспективы дальнейшего углубления сотрудничества в науке и других сферах, а также текущие программы в политике развития и гуманитарной сфере.Заместитель министра Паруйр Ованнисян представил текущую ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта, подчеркнул важность процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Собеседники также затронули ряд актуальных вопросов региональной и международной повестки.В рамках визита в Берлин заместитель министра Паруйр Ованнисян встретился также с директором Управления международных отношений офиса федерального президента Германии Вольфгангом Зильберманом и заместителем начальника управления внешней политики и политики безопасности офиса федерального канцлера Германии Кристианом Аулбахом.