Ален Симонян и посол Японии в РА обсудили вопросы, связанные с важностью регионального мира и безопасности
13:14, 8 Июль 2022
ЕРЕВАН, 8 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 8 июля Председатель НС РА Ален Симонян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии Фукусиму Масанори.
Как сообщили «Арменпресс» в Национальном Собрании, стороны поздравили друг друга по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Японией.
С обеих сторон поднималась необходимость многоотраслевого сотрудничества между нашими странами.
«Япония является для нас важнейшим партнером, и Армения заинтересована в углублении торгово-экономических связей, привлечении японских инвестиций в нашу страну, реализации программ студенческого обмена в сфере образования, углублении сотрудничества в сфере высоких технологий, здравоохранения, туризма и других направлениях", - подчеркнул Ален Симонян.
Собеседники обсудили вопросы, связанные с важностью регионального мира и безопасности.
Посол Японии отметил интенсивное взаимодействие на разных уровнях, отметив, что очень часто народная дипломатия берет на себя более эффективную роль, помогая классической дипломатии.
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