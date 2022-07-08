Ален Симонян и посол Японии в РА обсудили вопросы, связанные с важностью регионального мира и безопасности







Как сообщили



С обеих сторон поднималась необходимость многоотраслевого сотрудничества между нашими странами.



«Япония является для нас важнейшим партнером, и Армения заинтересована в углублении торгово-экономических связей, привлечении японских инвестиций в нашу страну, реализации программ студенческого обмена в сфере образования, углублении сотрудничества в сфере высоких технологий, здравоохранения, туризма и других направлениях", - подчеркнул Ален Симонян.



Собеседники обсудили вопросы, связанные с важностью регионального мира и безопасности.



Посол Японии отметил интенсивное взаимодействие на разных уровнях, отметив, что очень часто народная дипломатия берет на себя более эффективную роль, помогая классической дипломатии. ЕРЕВАН, 8 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 8 июля Председатель НС РА Ален Симонян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии Фукусиму Масанори.Как сообщили «Арменпресс» в Национальном Собрании, стороны поздравили друг друга по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Японией.С обеих сторон поднималась необходимость многоотраслевого сотрудничества между нашими странами.«Япония является для нас важнейшим партнером, и Армения заинтересована в углублении торгово-экономических связей, привлечении японских инвестиций в нашу страну, реализации программ студенческого обмена в сфере образования, углублении сотрудничества в сфере высоких технологий, здравоохранения, туризма и других направлениях", - подчеркнул Ален Симонян.Собеседники обсудили вопросы, связанные с важностью регионального мира и безопасности.Посол Японии отметил интенсивное взаимодействие на разных уровнях, отметив, что очень часто народная дипломатия берет на себя более эффективную роль, помогая классической дипломатии.