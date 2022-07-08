Время в Ереване: 11:07:36,   8 Июль 2022

Зеленский считает, что США недостаточно поддерживают Украину

Зеленский считает, что США недостаточно поддерживают Украину

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США делают недостаточно для поддержки Киева. Как передает Арменпресс, такую оценку он изложил в четверг в интервью телекомпании CNN.

"Соединенные Штаты помогают Украине, много помогают, но этого недостаточно для того, чтобы победить, - заявил Зеленский. - Мы хотим увеличения этой помощи. Мы бьемся за свою территорию, мы не хотим, чтобы люди из других стран бились за нашу территорию. Но США являются мировой экономикой и могут помочь нам как оружием, так и финансами".

"Кроме того, США могут повлиять на решения европейских стран, речь идет также о политической поддержке", - продолжил украинский лидер. По его словам, "некоторые страны Европы хотят баланса между Россией и Украиной, но они начали поддерживать нас из-за США".

Президент Украины выразил надежду на то, что Байден побывает с визитом в его стране. "Мы бы хотели видеть президента Байдена на Украине. Я слышал, что он поддерживает эту идею, - сказал Зеленский. - Есть ряд связанных с безопасностью моментов, которые существуют на пути к этому визиту". По его мнению, такой визит поможет Украине. "Украинцы поддерживают США, доверие к США очень высокое, равно как и к Великобритании, Польше и странам Балтии", - сказал президент Украины.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]