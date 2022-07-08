Зеленский считает, что США недостаточно поддерживают Украину

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США делают недостаточно для поддержки Киева. Как передает Арменпресс, такую оценку он изложил в четверг в интервью телекомпании CNN.

"Соединенные Штаты помогают Украине, много помогают, но этого недостаточно для того, чтобы победить, - заявил Зеленский. - Мы хотим увеличения этой помощи. Мы бьемся за свою территорию, мы не хотим, чтобы люди из других стран бились за нашу территорию. Но США являются мировой экономикой и могут помочь нам как оружием, так и финансами".

"Кроме того, США могут повлиять на решения европейских стран, речь идет также о политической поддержке", - продолжил украинский лидер. По его словам, "некоторые страны Европы хотят баланса между Россией и Украиной, но они начали поддерживать нас из-за США".

Президент Украины выразил надежду на то, что Байден побывает с визитом в его стране. "Мы бы хотели видеть президента Байдена на Украине. Я слышал, что он поддерживает эту идею, - сказал Зеленский. - Есть ряд связанных с безопасностью моментов, которые существуют на пути к этому визиту". По его мнению, такой визит поможет Украине. "Украинцы поддерживают США, доверие к США очень высокое, равно как и к Великобритании, Польше и странам Балтии", - сказал президент Украины.