Женская сборная Армении по баскетболу М20 отправилась в Скопье
12:56, 8 Июль 2022
ЕРЕВАН, 8 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Женская сборная Армении по баскетболу до 20 лет с 9 по 17 июля примет участие в матчах подгруппы «В» дивизиона «В» чемпионата Европы в городе Скопье, Северная Македония.
Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает федерация баскетбола Армении. Под руководством Сурена Арзуманяна в Скопье уехали следующие игроки:
Мэри Григорян
Лусине Титанян
Мариам Вирабян
Шушан Даниелян
Нара Зейналян
София Акопян
Диана Сарьян
Наре Авакян
Ани Мкртчян
Мане Шагинян
В тренерский штаб входит и Нарег Аведикиан.
Соперниками сборной Армении в этой подгруппе станут сборные Германии, Израиля и Грузии.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм