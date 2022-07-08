Время в Ереване: 11:07:36,   8 Июль 2022

Женская сборная Армении по баскетболу М20 отправилась в Скопье

Женская сборная Армении по баскетболу М20 отправилась в Скопье
ЕРЕВАН, 8 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Женская сборная Армении по баскетболу до 20 лет с 9 по 17 июля примет участие в матчах подгруппы «В» дивизиона «В» чемпионата Европы  в городе Скопье, Северная Македония.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает федерация баскетбола Армении. Под руководством Сурена Арзуманяна в Скопье уехали следующие игроки:

Мэри Григорян
Лусине Титанян
Мариам Вирабян
Шушан Даниелян
Нара Зейналян
София Акопян
Диана Сарьян
Наре Авакян
Ани Мкртчян
Мане Шагинян

В тренерский штаб входит и Нарег Аведикиан.

Соперниками сборной Армении в этой подгруппе станут сборные Германии, Израиля и Грузии.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]