СМИ: премьер Японии экстренно вернулся в свою резиденцию из-за покушения на Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в пятницу экстренно прибыл на вертолете в свою токийскую резиденцию в связи с совершенным в этот день покушением на бывшего главу японского правительства Синдзо Абэ. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал NHK.

Ранее в правительстве Японии был создан кризисный штаб из-за покушения на экс-премьера.

Покушение на Абэ произошло около полудня в пятницу, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента 10 июля. 41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил ему в спину. Абэ был госпитализирован. В экстренных службах ТАСС сообщили, что он находится "в состоянии остановки сердца и легких", но его смерть не подтверждена. Нападавший задержан, его мотивы неизвестны. Ранее он служил в японских ВМС.