Правящая партия Японии приостанавливает предвыборную кампанию из-за покушения на Абэ

Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии попросила всех своих кандидатов приостановить всю деятельность в рамках избирательной кампании на фоне покушения на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В частности, ЛДП попросила всех своих кандидатов на данный момент отказаться от любых уличных выступлений. Покушение на Абэ было совершенно как раз в ходе одного из таких мероприятий.

В то же время, как сообщили ТАСС в министерстве по административным делам и коммуникациям страны, отвечающем за организацию и проведение выборов, сроки проведения выборов в верхнюю палату парламента Японии, запланированных на 10 июля, не изменились после покушения на экс-премьера Абэ.

Покушение на Абэ произошло около полудня в пятницу по местному времени, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента 10 июля. 41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил ему в спину. Абэ был госпитализирован с ранениями груди и шеи. В экстренных службах ТАСС сообщили, что Абэ находится "в состоянии остановки сердца и легких", но его смерть не подтверждена. Нападавший задержан, его мотивы неизвестны. Сообщается, что ранее он служил в японских ВМС