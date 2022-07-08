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Температура воздуха в республике повысится на 5-7 градусов

Температура воздуха в республике повысится на 5-7 градусов
ЕРЕВАН, 8 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В связи с проникновением горячих тропических воздушных потоков из районов Аравийского полуострова температура воздуха на территории республики с 8-13 июля повысится на 5-7 градусов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что в Араратской долине, в предгорьях Арагацотна, Вайоц Дзора и в Ереване температура воздуха днем 11-13 июля составит +39...+41  градусов.
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