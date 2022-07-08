Блинкен: представители США, Франции, ФРГ и Британии обсудили на Бали Украину

Представители США, Франции, Германии и Великобритании на полях встречи глав МИД стран "Большой двадцатки" (G20) на индонезийском острове Бали обсудили ситуацию вокруг спецоперации России на Украине. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Провел встречу с главой МИД Франции Катрин Колонна, министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и политическим директором Министерства иностранных дел Великобритании Тимоти Барроу по теме наших совместных усилий по оказанию помощи Украине ", - написал Блинкен в Twitter.

Совещание глав внешнеполитических ведомств G20 проходит на Бали 7-8 июля.