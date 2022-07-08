Президент Палестины обсудил с министром обороны Израиля вопросы безопасности

Президент Палестины Махмуд Аббас в ночь на пятницу встретился с министром обороны Израиля Бени Ганцем, обсудив вопросы координации в области безопасности в преддверии ближневосточного турне президента США Джо Байдена. Как передает Арменпресс, об этом сообщил секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейн аш-Шейх.

"В ходе встречи президент подчеркнул важность создания политического горизонта, соблюдения подписанных соглашений и прекращения всех действий, ведущих к ухудшению ситуации, - написал аш-Шейх в Twitter. - Аббас также отметил важность создания благоприятной атмосферы перед визитом президента Байдена, который мы приветствуем".

Встреча состоялась в официальной резиденции Аббаса в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан.

Байден с 13 по 16 июля посетит Израиль, Западный берег и Саудовскую Аравию. По данным администрации США, президент планирует встретиться примерно с "десятком коллег" из стран, расположенных в регионе и за его пределами, в том числе с президентом Палестины.