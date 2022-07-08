"Ереванский бестселлер": лидирует Агабабян, армянская литература. июнь 2022 г.

ЕРЕВАН, 8 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Авторский проект "Ереванский бестселлер" информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших художественных произведений армянских писателей по данным продаж за июнь.



На первом месте роман Ашота Агабабяна «Ловушка». По понятным причинам имя главного героя «Ловушки» в прессе не разглашается, на телеэкранах он не появляется. Об экстраординарных поступках его и ему подобных обычно замалчивают или говорят только спустя десятилетия. В критический для страны момент эти уникальные люди, прошедшие специальную подготовку, своими исключительными действиями оказывают незабываемые услуги Родине. Но обычно их «забывают». Герой романа Ашота Агабабяна «Западня» — одна из тех незаурядных личностей, живущий рядом с нами сыщик «Джон Анисян», чьи, казалось бы, невероятные поступки и драматическая история жизни лежат в основе романа, в битве героев наших дней.



На втором месте роман Гоар Навасардян «Не дарите мне пионов». Книга представляет собой искреннюю историю любви, написанную на основе реальных переживаний. Роман о молодой паре, которая несколько раз случайно встречается. Молодой человек влюбляется с первого взгляда, забывая, что всегда скептически относился к влюбленности, не зная другого человека. Как и у всех пар, их любовь — это еще и огромная сумма страхов, сомнений, размышлений, ревности и тоски, которая всегда присыпана безграничной любовью и преданностью. В книге много аллегорий, много более глубоких вопросов обсуждается в отношениях, которые на первый взгляд кажутся обычными. Даже название книги имеет метафорический смысл. Героиня просит не дарить ей любимые цветы, чтобы они остались в земле, жили и были любимы. В этом весь смысл книги. Цветок прекрасен в земле, птица - на свободе, и любовь в клетке не дышит, рано или поздно задохнется...



На третьем месте книга Гоар Навасардян «После любви». Всем известно, что после влюбленности приходит любовь, но что идет после любви - для многих остается загадкой. Этот роман — красивая история любви, описывающая то, что происходит после влюбленности. Книга учит беречь любовь, не считать ее простым долгом или обузой, ведь это чувство умирает, когда в отношениях долго нет жизни, а с другой стороны, онa может дышать, если мы этого захотим. ...Последнее в романе становится возможным только при преодолении страха перед тоской и привязанностью, что должно привести к решению уйти от любимого человека. В романе показано, что само это решение, а также совпадения или, быть может, судьба, в свою очередь, заставляют осознать, что каждая следующая минута может и не начаться, что отрезвляет человека, заставляя смотреть на жизнь другими глазами.



На четвертом месте «Менак» Ашота Агабабяна. По мнению автора, благодаря этой книге читатель впервые знакомится с разоблачениями ряда событий, считавшихся государственной тайной в последние десятилетия, которые хоть и кажутся мифическими, но являются абсолютно реальными случаями. Роман основан на «тайных» открытиях академика Григора Гурзадяна.



«Еркир Наири» Егише Чаренца на пятом месте. «Еркир Наири» посвящен родному городу Егише Чаренца Карсу, где он провел свою юность. После падения города Чаренц написал историю его последних лет, в которой Карс представляется символом утраты. В тексте сатира и трагедия переплетаются с политическими и историческими ситуациями. Во время и после Первой мировой войны город предстает ареной столкновений между восточными и западными, консервативными и либеральными идеями. «Еркир Наири» четырежды издавалась при жизни автора и дважды переиздавалась после его смерти с многочисленными переизданиями.



«Альпийская фиалка» Акселя Бакунца — шестая. Проза Бакунца – это ритуал армянского языка, где бок о бок представлены все красноречия нашего языка. Писатель мастерски создал индивидуальный стиль, положительно отличающиеся структуры, вне принятых синтаксических систем. Для его литературы характерны лиризм и поэзия.

Герои рассказов – сельские жители, у которых своя реальность и законы, отличные от поведения большого мира. Бакунц - художник этих людей, чья палитра действительно богата, глаз наблюдателен, язык культурен, чувства чувственны.



Книга Гоар Навасардян «Потерянные мгновения» на седьмом месте. Книга представляет собой историю, описывающую путь от дружбы к любви, который проходит незаметно, а чистая любовь, достигающая облаков, заканчивается незаметно, оставляя в уже застывшем воздухе сотни вопросов без ответов, пустоту и боль. На страницах книги – этапы, следующие за разлукой, ни один из которых не проходит легко и без происшествий, и которые, вне зависимости от причин и возможности примирения, проходят все. Роман – это целый ряд воспоминаний, прожитой бесконечной череды счастливых моментов, перемежающихся удушающей тоской. Избавиться от него невозможно, как бы сильно ни было желание забыть, потому что стараться не вспоминать — это уже вспоминать.



На восьмом месте книга Вардгеса Петросяна «Прожитые и непрожитые годы», в которую вошли авторский роман «Прожитые и непрожитые годы» и сборник рассказов «Почему рано умирают цветы?», опубликованные в одноименной книге, изданной в 1970. Основой для этого издания послужил двухтомник, изданный в 1983 году. Он был опубликован по случаю 85-летия Вардгеса Петросяна.



«Овадзорские пленники» Вахтанга Ананяна на девятом месте. Роман представляет собой историю интересных, напряженных и поучительных приключений группы деревенских детей. Сюжет, который держит в напряжении и ожиданиях до самого конца, в то же время привлекателен тем, что раскрывает множество охотничьих знаний, важную информацию о зверях, а также впечатляющие эпизоды преданности и дружбы.



«Дверь» Вано Сирадегяна – на десятом месте. Вано Сирадегян является одним из самых талантливых и читаемых писателей прошлого века и обречен оставаться таковым. Его проза одновременно классическая и современная. Истории о людях, их мышлении, проблемах, мечтах и чувствах. Сборник «Дверь» обобщает рассказы, содержащиеся во всех предыдущих книгах автора («Воскресенье», «Тяжёлый свет», «Не слишком много», «Убери руку от боли», «Земля: до востребования»), таким образом, становясь его художественной прозой, читатель собирает известные произведения.



«Ереванский бестселлер» представила Роза Григорян



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