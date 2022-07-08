Европейские индексы выросли - 07-07-22
МОСКВА, 8 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.97% и составил 12843.22 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.60% и составил 6006.70 пункта, британский FTSE вырос на 1.14% и составил 7189.08 пункта, а российский RTSI вырос на 2.80% и составил 1132.49 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 09:40 Увеличение рейсов, взаимные визиты туроператоров. Что даст упрощение визового режима гражданам Египта?
- 09:21 Европейские индексы выросли - 07-07-22
- 09:20 Американские индексы выросли - 07-07-22
- 09:19 Цены на цветные металлы - 07-07-22
- 09:18 Цены на драгоценные металлы - 07-07-22
- 09:17 Цены на нефть выросли - 07-07-22
- 07.07-21:55 Нубар Афеян предлагает новую модель сотрудничества Армения-диаспора
- 07.07-20:48 ЮНЕСКО обратилась к совместной заявке Армении и Ирана на тему «Паломничество в монастырь святого апостола Фаддея»
- 07.07-20:42 Супруга премьер-министра Анна Акопян посетила швейную мастерскую общины Шикаох
- 07.07-20:21 НПО «Сделано в Армении» будет способствовать экономическому развитию Армении и укреплению МСП
- 07.07-19:38 ВС Азербайджана обстреляли гражданский автомобиль близ села Елпин
- 07.07-19:31 Дан запуск конференции The Future Armenian
- 07.07-19:11 Иран считает неприемлемыми любые попытки изменить геополитическую ситуацию в регионе: Пашинян принял Шамхани
- 07.07-18:22 Вице-спикер Сербии обсудил с представителями армянской общины вопросы развития двусторонних отношений
- 07.07-18:13 Президент Армении и Нубар Афеян обсудили перспективы развития образования и науки в Армении
- 07.07-17:43 Предстоящие на 8 июля мероприятия
- 07.07-17:31 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-07-22
- 07.07-17:29 Азиатские индексы - 07-07-22
- 07.07-17:20 Премьер Греции намекнул в Европарламенте на необходимость введения эмбарго на продажу оружия Турции
- 07.07-16:39 Валютные резервы Китая в июне сократились до минимальных с марта 2020 года объемов
- 07.07-16:33 Акоп Аршакян и глава Всеармянской молодежной футбольной ассоциации обсудили перспективы развития армянского футбола
- 07.07-16:26 Нубар Афеян удостоен звания почетного доктора ЕГУ
- 07.07-16:20 Известны соперники сборной по мини-футболу в основной стадии чемпионата страны
- 07.07-16:15 Госминистр Арцаха обсудил проект стратегии здравоохранения с руководством медучреждений
- 07.07-16:04 В 33 странах Европы выявили 5 949 случаев оспы обезьян
11:33, 02.07.2022
1755 просмотров Мы любим тебя, Армения. 50 Cent исполнил в Ереване свои лучшие хиты
16:53, 02.07.2022
1539 просмотров В Германии ожидается тяжелая волна эпидемии коронавируса. Министр
15:37, 03.07.2022
1525 просмотров В Армении ожидается погода преимущественно без осадков, температура воздуха повысится на 3-5 градусов
19:37, 01.07.2022
1488 просмотров Спецпредставители Армении и Турции согласовали вопросы пересечения сухопутной границы и прямых авиагрузоперевозок
13:43, 02.07.2022
1455 просмотров Генрих Мхитарян официально стал футболистом Inter