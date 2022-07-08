Европейские индексы выросли - 07-07-22

МОСКВА, 8 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.97% и составил 12843.22 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.60% и составил 6006.70 пункта, британский FTSE вырос на 1.14% и составил 7189.08 пункта, а российский RTSI вырос на 2.80% и составил 1132.49 пункта.