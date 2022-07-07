Инициатор движения «The Future Armenian», соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» Нубар Афеян предлагает новую модель сотрудничества Армения-диаспора: деятели в Армении должны работать в направлении настоящего, а диаспора должна работать в направлении будущего, то есть долгосрочных планов. Как сообщает Арменпресс, такую точку зрения Афеян высказал в ходе панельной дискуссии в рамках конференции The Future Armenian.

Афеян отметил, что родился в диаспоре и сейчас живет в США. «В течение последних 22 лет я участвовал в проектах по развитию Армении. Все это время я всегда думал, что отношения диаспора-Армения в целом хорошие и будут улучшаться. В последние 1-2 года возникли опасения по некоторым причинам», - сказал Афеян.

По его словам, после войны сотрудничеству Армения-диаспора уже уделяется не такое важное значение, как раньше. Он отметил, что в течение многих лет он участвовал в различных конференциях диаспора-Армения, слышал идею о том, что в Азербайджане есть нефть, в Армении есть своя «нефть» - диаспора.

«Диаспора может быть и является нефтью, но если мы не сможем добывать нефть из-под земли и использовать ее, это останется только мечтой. Мы должны уметь находить друг друга через общение, понимать, уважать, выражать тоску, чтобы двигаться вперед», — сказал он.

Касаясь того, что нужно сделать в этом направлении, какая модель существует, Афеян отметил, что одной из 10 самых важных целей должно быть то, чтобы тысячи профессионалов, десятки тысяч студентов приехали сюда и вложили свой талант в строительство будущего Армении.

«Армяне диаспоры вообще не имеют права отчаиваться. Как армянин диаспоры, я могу сказать, что мы живем в гораздо более легкой, гораздо лучшей ситуации, если мы собираемся вкладывать свои усилия в будущее Армении, мы должны прежде всего сказать, что мы не имеем права отчаиваться. Но мы имеем право быть гораздо более требовательными, чтобы наши инвестиции и наше время имели гораздо большее влияние», — сказал Афеян.

Сейчас он видит много проблем, стоящих перед Арменией.

«Настоящее заставляет деятелей бесконечно работать над настоящим. Армяне диаспоры могут работать на будущее, потому что они не могут так сильно влиять на настоящее. Может помочь с деньгами, инвестициями, но нужно быть здесь, чтобы работать над настоящим, но чтобы работать над будущим, можно быть в Лос-Анджелесе или где угодно, и можно выражать свои мечты и воплощать их в реальность в течение нескольких лет», — сказал Афеян.

По его словам, долгосрочные планы должны быть более интересны для армян диаспоры.

«Если мы найдем способ для Армении и диаспоры навести мосты, соединить диаспору из будущего и настоящее со стороны Армении, я думаю, это будет новая модель», - - заключил он.