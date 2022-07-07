НПО «Сделано в Армении» будет способствовать экономическому развитию Армении и укреплению МСП

Основанная в конце 2021 года неправительственная организация «Сделано в Армении» поставила перед собой задачу поддерживать и продвигать продажу армянской продукции как в стране, так и за рубежом, а также укреплять малые и средние предприятия для содействия экономическому развитию Армении.

Как сообщает Арменпресс, 7 июля состоялась презентация программы поддержки малого и среднего предпринимательства НПО «Сделано в Армении», которая собрала на одной площадке представителей государственного, частного и общественного секторов для обсуждения состояния МСП в стране, проблем с экспортом, возможностями расширения продаж, инвестициями и другими вопросами, связанными с экономическим развитием.

«За короткий период деятельности мы начали оказывать экспертную поддержку малым и средним предприятиям, поддержали создание связей с компаниями, предоставляющими услуги в различных сферах. Мы уверены, что, укрепляя малые и средние предприятия , мы будем способствовать экономическому развитию Армении», - сказал руководитель НПО «Сделано в Армении» Ашот Григорян.

НПО «Сделано в Армении» помогает компаниям, занимающимся онлайн-продажами армянской продукции в Армении и за рубежом, оказывающим логистические и маркетинговые услуги, реализовать свои цели, давая возможность армянским производителям и осуществляя всестороннюю поддержку в перечисленных выше направлениях.

«У нас уже есть достаточно успешный опыт налаживания деловых связей между компаниями, предоставляющими услуги мелким и средним производителям в различных отраслях. Надеюсь, что объединившись вокруг идеологии всесторонней поддержки развития армянского производства, делая армянскую продукцию более предпочтительной, мы сможем совместно способствовать развитию экономики нашей страны», - сказал Григорян.

Согласно программе правительства, государство приняло курс на повышение роли МСП в добавленной стоимости до 50 процентов. Заместитель министра экономики Рафаэль Геворгян считает, что стоящие за всем этим комплексные меры создадут возможность приблизиться к этой цели. В качестве примера он привел программы государственной поддержки и субсидирования.