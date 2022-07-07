Дан запуск конференции The Future Armenian

В Матенадаране имени Месропа Маштоца состоялась официальная церемония запуска конференции «The Future Armenian» и принятия заявок на участие в конференции и формировании экспертных групп.

Как сообщает Арменпресс, на мероприятии 7 июля были представлены цели конференции и лежащие в ее основе особенности модели гражданской ассамблеи. Был представлен процесс подачи заявок на участие, а также особо отмечены итоги прошедшего в мае в Степанакерте Арцахского форума.

11-13 ноября 2022 года в Ереване состоится первая конференция инициативы The Future Armenian в формате Гражданской Ассамблеи.

Исполнительный директор фонда развития «The Future Armenian» Артак Апитонян в своем приветственном слове отметил, что «The Future Armenian» сегодня предлагает беспрецедентную программу поддержки армян.

«11-13 ноября 200 соотечественников из Республики Армения, Арцаха и диаспоры обсудят актуальные проблемы, вызовы и примут пакеты рекомендаций, направленных на их решение. Конференции будет предшествовать работа тематических экспертных комиссий, участие в которых будет открыто для всех специалистов», - сказал он.

Артак Апитонян подчеркнул, что на первой конференции, которая состоится в ноябре, будут обсуждены три из 15 целей общественной инициативы «The Future Armenian»: «Единство Армении и диаспоры», «Историческая ответственность» и «Рост численности населения».

Принять участие в конференции «The Future Armenian» может любой желающий, зарегистрировавшись на официальном сайте: https://futurearmenian.com/ru/convention.