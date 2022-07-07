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Президент Армении и Нубар Афеян обсудили перспективы развития образования и науки в Армении

Президент Армении и Нубар Афеян обсудили перспективы развития образования и науки в Армении

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян сегодня принял американского ученого и бизнесмена армянского происхождения Нубара Афеяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ваагн Хачатурян приветствовал гостя и отметил, что всегда рад видеть его в Армении. Нубар Афеян поблагодарил президента за прием.

Ваагн Хачатурян и Нубар Афеян обсудили перспективы развития образования и науки в Армении. Бизнесмен представил президенту текущие и перспективные инициативы и программы, направленные на дальнейшее укрепление и развитие отношений Армения-Диаспора в указанных сферах.

Достигнута договоренность об объединении усилий для реализации социальных и образовательных многопрофильных программ.


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