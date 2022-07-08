Знакомые места из фильмов, экстремальные туры, бело-голубые домики и торги с торговцами: неделя журналистов в Тунисе

ЕРЕВАН, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Перед летними месяцами перед многими встает самый главный вопрос: где провести отпуск? Для армянских туристов Тунис, вероятно, до сих пор остается совершенно неизведанным направлением. На данный момент для армянских туристов созданы все условия для организации отдыха в Тунисе, расположенном на севере Африки, богатом историей, культурой и живописными туристическими местами.



Авиакомпания «Нувеллер» каждую неделю выполняет прямые чартерные рейсы из знаменитого тунисского курорта Монастир в Ереван и обратно. Армянскому туроператору «Анрива-тур» не только удалось привлечь тунисскую авиакомпанию в нашу страну, но и значительно облегчить процесс получения визы для армянских туристов, желающих поехать в Тунис. До сих пор гражданам Армении, желающим отдохнуть в Тунисе, приходилось добираться туда транзитным, утомительным рейсом, получая визы в посольстве Туниса в Москве, третьей стране. В итоге стоимость визы составляла около 150-200 долларов (к консульскому сбору прибавлялась сумма услуги доставки документов), и это тоже был довольно трудоемкий процесс. Теперь, с пакетами, предлагаемыми «Анрива-Тур», которые можно приобрести во всех туристических компаниях Армении, граждане Армении, направляющиеся в Монастир, получают визу в аэропорту Туниса, заплатив 25 долларов. Продолжительность прямого перелета из Еревана в Монастир составляет около 4 часов.





По инициативе «Анрива-тур» группа журналистов из Армении отправилась в Тунис. В ходе тура с насыщенной и интересной программой у нас была возможность посетить различные курорты, познакомиться с историей и культурой страны. Впечатления неописуемые. Тунис, без сомнения, привлекательная страна для туристов на любой вкус. Тунис наверняка понравится любителям как пассивного, так и активного отдыха. Города Сус и Хаммамет идеально подходят для пляжного отдыха. Любители активного туризма могут насладиться поездкой на квадроциклах по пустыне, туром на вездеходе, поездкой на верблюдах, во время которых большая доза адреналина обеспечена. Конечно, Тунис также имеет богатую историю и культуру, и с этой точки зрения это интересная, впечатляющая и привлекательная для многих туристов страна. Одним словом, Тунис – страна must-visit, а какие туры предлагаются, какие достопримечательности есть в этой стране, я представлю в статье.



Амфитеатр Эль-Джема



Обязательно посетите в Тунисе амфитеатр 3 века нашей эры, который был четвертым по величине в Римской империи. Здесь проводились гладиаторские бои, бои между дикими животными, а также между дикими животными и гладиаторами, ставились представления. В амфитеатре также проводились мероприятия по публичному наказанию христиан, считавшихся в то время «неверными». последние выводились на арену, на них выпускались дикие звери.





Амфитеатр очень хорошо сохранился. Гуляя по его территории, можно увидеть камеры, в которых содержались гладиаторы перед боями, дикие животные, помещения, где готовили актеров перед выступлениями. Экскурсия по амфитеатру была действительно впечатляющей. Гуляя по местности, чувствуешь дыхание веков и становишься серьезным и холодным, представляя себе, какие жестокие события происходили в том месте. Можно сказать, что экскурсия по амфитеатру была уникальным знакомством и беседой с историей, идущей из глубины веков.



В Тунисе отмечают, что знаменитый голливудский фильм «Гладиатор» изначально планировалось снимать в амфитеатре Эль-Джеме, но из-за бюрократических хлопот съемки перенесли в другое место, а вот сцены гладиаторских боев в фильме были снят в тех же декорациях, что и тунисский амфитеатр.



Экстремальная поездка на квадроциклах по пустыне Сахара



Кататься на квадроцикле по пустыне – неописуемое удовольствие. Думаю, со мной согласятся все, кому доводилось пользоваться ею. Помимо бесконечного удовольствия от катания на квадроциклах по пескам пустыни и по песчаным дюнам, к этому добавляются красивые пейзажи, которые открываются перед вами, поскольку эти туры в основном организуются во время заката или восхода солнца. Трудно описать словами, какая красивая картина открывается перед вами, это нужно видеть своими глазами. Поэтому турист, посетивший Тунис, обязательно должен воспользоваться возможностью насладиться всем этим.





Экстремальное вождение по бездорожью в пустыне



Приключения в пустыне не заканчиваются на квадроциклах. Высокую дозу адреналина вызывает также катание на вездеходах по пустыне. Профессиональные водители внедорожников ездят на высокой скорости около 40 минут, преодолевают очень сложные, порой кажущиеся непреодолимыми препятствия, совершают неожиданные для пассажиров маневры, во время которых создается постоянное впечатление, что машина перевернется, а в конце поездки остаются только положительные заряды и непередаваемые ощущения, впечатления. Этот тур тоже проводится на закате, чтобы у туристов тоже была возможность сделать красивые фото в пустыне.





Кстати, тур на вездеходах точно не оставит равнодушными поклонников всемирно известной франшизы «Звездные войны», ведь пустынные сцены 4-й ее части снимались в Тунисе, а во время тура на вездеходах, туристов также возят на место съемок, где сохранились все декорации. Экскурсия туда также дарит незабываемые ощущения, давая возможность вновь пережить любимые сцены фильма.





Экскурсия по Древнему Карфагену



На территории современного Туниса располагалось государство Карфаген, основанное финикийцами в IX веке до нашей эры, с одноименной столицей. Во время экскурсии по древнему Карфагену можно увидеть руины города, которые дают определенное представление о том, какие постройки были в городе. При раскопках также были обнаружены руины христианской церкви. Раскопки в городе продолжаются все время.





Римские бани, построенные во II веке, достаточно хорошо сохранились и имели возможность обслуживать одновременно 5-6 тысяч человек. В бане также был спа-центр и тренажерный зал. Баня была построена во времена правления римского императора Антонина Пия. Баня – прекрасное место для красивых фотографий.



Сиди-Бу-Саид



Побывать в Тунисе и не увидеть тунисский Санторини, Сиди-Бу-Саид, значит не увидеть Тунис. В этом красивом городе все дома окрашены в бело-голубые цвета, сочетание которых придает городу сказочный вид. Из города открывается прекрасный вид на Средиземное море и порт. Сиди-Бу-Саид — одно из самых посещаемых мест в Тунисе.





Археологический музей Сусса



В этом музее хранятся древнеримские мозаики, обнаруженные при раскопках и очень хорошо сохранившиеся. Здесь можно увидеть впечатляющие мозаики, рассказывающие о разных жизненных ситуациях, образе жизни людей, гладиаторских боях. Экскурсию по музею делает еще интереснее тот факт, что он находится на территории средневекового замка, который в прошлом также служил тюрьмой.





Торговля в Тунисе: «искусство торговаться»



Практически во всех городах Туниса есть колоритные рынки (медины), где торговля представляет собой настоящее «торговое искусство». В Тунисе старые части городов, превращенные в ярмарки, называются мединами. Для торговли на этих рынках нужно иметь хорошие навыки торга, иначе можно купить товар по цене в 10-20 раз выше его реальной цены. Например, я купил товар изначально стоимостью 120 динаров в результате торга за 18 динаров. Интересно то, что сами торговцы любят, когда с ними начинаешь торговаться. Один из продавцов даже предложил договориться о цене, сообщив нам цену товара. И, возможно, именно этот процесс наслаждения торгом и стал причиной того, что я вернулся из Туниса в Ереван практически с пустыми карманами. Так что медины также являются обязательным местом для посещения. Вы никогда не забудете сделки, совершенные на этих рынках, и полученные впечатления.





Шант Хлгатян



Фото Амалии Тоноян