Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-07-22

ЕРЕВАН, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 7 июля, курс доллара США вырос на 1.18 драмa и составил 409.38 драм. Курс евро вырос на 0.84 драмa и составил 417.16 драм. Курс российского рубля сократился на 0.11 драмa и составил 6.50 драм. Курс британского фунта вырос на 4.11 драмa и составил 490.85 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 165.74 драмa и составила 23089.87 драм. Цена серебра сократилась на 7.41 драмa и составила 252.97 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.