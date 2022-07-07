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Азиатские индексы - 07-07-22

Азиатские индексы - 07-07-22

ТОКИО, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.47% и составил 26490.53 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.42% и составил 1882.33 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.27% и составил 3364.40 пункта, а HANG SENG вырос на 0.26% и составил 21643.58 пункта.


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