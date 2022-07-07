Премьер Греции намекнул в Европарламенте на необходимость введения эмбарго на продажу оружия Турции 

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в своем выступлении в Европарламенте коснулся Турции и намекнул, что в отношении этой страны следует применить эмбарго на продажу оружия. Как передает Арменпресс, об этом сообщает турецкий tekhaber.org.

«Есть Турция, которая стремится присоединиться к Европейскому союзу, и она открыто ставит под сомнение суверенитет другой страны, у которой есть возможность стать членом ЕС. Это вопрос, который европейские страны должны тщательно учитывать в своих решениях в отношении продажи оружия третьим странам», - сказал он, напомнив, что Турция открыто ставит под сомнение суверенитет Греции.