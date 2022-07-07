Валютные резервы Китая в июне сократились до минимальных с марта 2020 года объемов

Валютные резервы Народного банка Китая (Центробанк) в июне сократились на 1,81% и составили $3,071 трлн. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщила заместитель главы Государственного управления валютного контроля КНР Ван Чуньин.

За минувший месяц они снизились на $56,5 млрд. Текущий объем валютных резервов стал минимальным с марта 2020 года.

Согласно статистике, в 2020 году ЦБ КНР увеличил валютные резервы на 3,5%, до $3,22 трлн, а в 2021 - еще на 1%, до примерно $3,25 трлн.