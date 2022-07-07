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Акоп Аршакян и глава Всеармянской молодежной футбольной ассоциации обсудили перспективы развития армянского футбола

Акоп Аршакян и глава Всеармянской молодежной футбольной ассоциации обсудили перспективы развития армянского футбола

ЕРЕВАН, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 7 июля вице-спикер Национального Собрания РА Акоп Аршакян принял руководителя Всеармянской молодежной футбольной ассоциации (ПАМФА) Арама Каграманяна.

На встрече также присутствовали председатель Постоянной комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта Сисак Габриелян, депутат Арен Мкртчян, заместитель министра ОНКС Карен Гилоян и президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью и коммуникациям Национального Собрания РА, были обсуждены перспективы развития армянского футбола и программы, направленные на популяризацию. По словам Акопа Аршакяна, необходимо максимально эффективно использовать потенциал диаспоры для дальнейшего совершенствования местного футбола и вовлечения в этот процесс наших соотечественников из диаспоры.

Арам Каграманян и Армен Меликбекян представили программы, которые сделают Армению более узнаваемой в мире через футбол.

Основной функцией Всеармянской молодежной футбольной ассоциации является выявление и привлечение талантливой молодежи диаспоры к армянскому футболу. Первое собрание PAYFA состоялось в Лос-Анджелесе, США и Канада были включены армянские дети, родившиеся в 2009 году. 8 лучших из них приехали в Ереван.

Арам Каграманян выразил надежду, что программа будет реализована и в других общинах диаспоры.


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