Нубар Афеян удостоен звания почетного доктора ЕГУ
16:26, 7 Июль 2022
ЕРЕВАН, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Известный армянский ученый, бизнесмен, меценат Нубар Афеян удостоен степени почетного доктора ЕГУ.
Как сообщает «Арменпресс», торжественное мероприятие состоялось 7 июля в центре "ISTC" ЕГУ.
Ректор ЕГУ Ованес Ованнисян подчеркнул, что биография и деятельность Афеяна являются ярким примером патриотизма, ответственности, профессионализма, большой преданности опыту, любви, честных устремлений и высоких человеческих качеств.
«В последнее время мы наблюдаем большие изменения в сфере науки, и в этом плане усилия правительства в прошлом году были достаточно большими, благодаря чему финансирование науки было увеличено на 83 процента. Мы считаем, что этот шаг положительно скажется на работе по вовлечению молодежи в науку. Усилия г-на Афеяна по сохранению молодежи в науке бесценны и приветствуются. Мы с большой радостью готовы сотрудничать в различных вопросах на благо ЕГУ, на благо студентов, на благо профессорско-преподавательского состава", - сказал Ованнисян.
Нубар Афеян подчеркнул, что счастлив и горд быть удостоенным звания почетного доктора ЕГУ, самого сильного вуза Еревана.
«Этот титул является для меня обязывающим. У меня мало связей в Армении, я рад, что присутствовал и полон надежд, что в будущем мы сможем наладить связи с университетом, - сказал Нубар Афеян.
В ходе мероприятия Афеян выступил с речью, с ним также была организована сессия вопросов и ответов.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм