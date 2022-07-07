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Известны соперники сборной по мини-футболу в основной стадии чемпионата страны

Известны соперники сборной по мини-футболу в основной стадии чемпионата страны
ЕРЕВАН, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка основного раунда чемпионата мира по футзалу 2024 года.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Сборная Армении по мини-футболу включена в 3-ю группу, где сразится с сборными Чехии и Боснии и Герцеговины.

Матчи основного группового этапа стартуют осенью 2022 года. Расписание будет опубликовано чуть позже.
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