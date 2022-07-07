Мирзоян встретился в Мадриде с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН
16:02, 7 Июль 2022
ЕРЕВАН, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Находящийся с рабочим визитом в Мадриде министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян 7 июля встретился с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД РА.
Собеседники подчеркнули важность реализации договоренностей, достигнутых в рамках визита Генерального секретаря ВТО в Ереван в начале июня, направленных на расширение сотрудничества между Арменией и ВТО ООН, в том числе посредством реализации совместных инициатив и программы развития в сфере туризма.
Состоялся обмен мнениями о проектах, реализуемых в сфере туризма в Армении.
Глава внешнеполитического управления РА подчеркнул, что Армения придает большое значение сфере туризма как основе устойчивого развития и благополучия на местном, национальном, региональном и международном уровнях. В этой связи министр подчеркнул поддержку со стороны ВТО ООН, особенно инициатив Армении в направлении инноваций, привлечения инвестиций и развития сельского и экотуризма.
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