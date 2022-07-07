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Джонсон объявил о решении уйти с поста премьера Великобритании

Джонсон объявил о решении уйти с поста премьера Великобритании
Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс. Он объявил о намерении возглавлять правительство Великобритании и Консервативную партию до новых выборов. Политик пообещал, что британское правительство будет поддерживать Украину и после его отставки "так долго, как потребуется".
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