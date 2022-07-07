Изменения миграционного законодательства в России создали трудности для мигрантов
15:53, 7 Июль 2022
ЕРЕВАН, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Мигранты столкнулись с трудностями из-за изменений в миграционном законодательстве, вступивших в силу в России 29 декабря 2021 года. Согласно новым правилам, все иностранцы в течение 30 дней после въезда в РФ должны пройти медицинское освидетельствование на наличие определенных заболеваний, а затем сдать отпечатки пальцев. Только после этого миграционный учет может быть продлен. На состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс» пресс-конференции эксперт миграционной программы организации «Айкакан Каритас» Татевик Бежанян подчеркнула, что медицинское обследование очень важно и обязательно. Если мигрант легально встанет на учет, подаст все документы, но не пройдет медкомиссию и не предъявит справку в региональную миграционную службу и не сдаст отпечатки пальцев, то его миграционный учет будет аннулирован. Однако документ о медицинском освидетельствовании действителен в течение одного года, если мигрант продолжает проживать в данной местности. Если он сменил место жительства в течение этого года, он должен повторно пройти медкомиссию.
«Иначе мигрант очень быстро станет нелегалом со всеми вытекающими последствиями. Будет запрет на въезд, в данном случае начиная с 5 лет", - уточнила она.
По словам Валентины Чупик, президента организации «Тонг Джахони», которая оказывает юридические консультации мигрантам в России, нельзя сказать, что мигранты вообще не информированы о новых миграционных правилах. Просто многие смотрят на изменения сквозь пальцы. Многие не делают этого процесса в положенные 30 дней, другие решают, что на медкомиссию пойдут на 30-й день. Некоторые проходят медкомиссию, но ответы в областной миграционный отдел не сдают.
«К нам пришел молодой человек, естественно, мы направили его на медосмотр. Он поехал, заплатил деньги, но не прошел медкомиссию, на вид на жительство, не взял ответы в миграционном райотделе. В целом могу сказать, что многие не воспринимают этот процесс всерьез, но думаю, что скоро такой подход изменится, потому что соответствующие структуры проводят строгие проверки, и многие получают запрет на въезд за несоблюдение миграционных правил. Когда количество таких людей будет увеличиваться, бдительность среди мигрантов повысится», — сказала Валентина Чупик.
Татевик Бежанян отметила, что в связи с введенными против России санкциями сейчас наблюдается тенденция, согласно которой работодатели и компании пытаются уклоняться от уплаты налогов и уговаривают мигрантов, которые уже имеют контракт и работают легально, расторгнуть контракт.
«Иными словами, чтобы они написали заявление по собственному желанию и уволились с работы, пообещав, что в любом случае получат зарплату. К сожалению, есть мигранты, которые согласны. Опыт показывает, что с момента окончания трудового договора мигрантам не выплачивается заработная плата. И самое главное, с расторжением трудового договора исчезает основание для длительного пребывания мигранта в РФ", - сказала Татевик Бежанян.
Валентина Чупик добавила, что в России расторжение трудового договора по инициативе работодателя, увольнение человека — очень сложный процесс. Даже если работодатель угрожает увольнением, все равно рекомендуется не расторгать договор добровольно, не увольнять.
Эксперты убеждены, что неадекватное отношение к миграционному законодательству приведет к увеличению числа тех, кому отказано во въезде.
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