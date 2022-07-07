На одной сцене выступят Тигран Мансурян, Александр Либрайх и юная пианистка Ева Геворгян







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Этот концерт занимает уникальное место в творческом наследии Рахманинова. Благодаря высокой художественной ценности, красоте и выразительности музыкальных тем оно стало самым известным произведением Рахманинова. Трудно найти в музыкальной литературе другое произведение большого полотна, где в такой степени доминирует песенно-мелодическая основа.



Концертная солистка Ева Геворгян – лауреат десятков международных конкурсов, став самой молодой финалисткой в истории Международного конкурса пианистов имени Шопена в 2021 году, ее назвали «откровением» конкурса. Она является лауреатом 3-й премии международного Рахманиновского конкурса, недавно прошедшего в Москве. Ева выступала с Симфоническим оркестром Мариинского театра, Симфоническим оркестром Далласа, Государственным академическим симфоническим оркестром Светланова, Российским национальным, Люцернским симфоническим оркестром, Национальным филармоническим оркестром Армении. Работала с дирижерами Валерием Гергиевым, Александром Сладковским, Василием Петренко, Лоуренсом Фостером, Герхардом Циммерманом, Эдуардом Топчяном и другими. В 2019 году она получила специальную награду ICMA (International Classical Music Award) в категории «Откровение года». В 2020 году Евгений Кисин выбрал ее стипендиатом Рурского фортепианного фестиваля. В 2021 году ему было присвоено звание «Молодой художник компании Yamaha».



На встрече с журналистами 7 июля Ева Геворгян, наполовину русская, сказала, что всегда рада вернуться в Армению, на свою вторую родину. Она упомянула, что с удовольствием исполнит самое сложное и очень красивое произведение Рахманинова для любителей музыки.



Во второй части концерта прозвучит Реквием Тиграна Мансуряна. Он был представлен в программе концерта по предложению дирижера Александра Либрайха. В 2011 году Мансурян по просьбе самого Либрайха написал Реквием, который впервые был исполнен под управлением последнего Мюнхенским камерным оркестром в Берлине. Запись Реквиема номинирована на 60-ю премию «Грэмми» в 2018 году в 3 номинациях: «Лучший композитор современной классической музыки» Тиграна Мансуряна, «Лучший хоровой дирижер» Александра Либрайха и «Лучшая запись».



Александр Либрайх признался, что был взволнован и тронут возможностью исполнить в Армении Реквием, произведение, которое принадлежит армянам и посвящено памяти жертв Геноцида армян.



«На сегодняшней репетиции с Национальным филармоническим оркестром Армении и Государственным камерным хором Армении мы получили неповторимые краски, настроение и тона, раскрывающие произведение. Я очень доволен полученным опытом", - сказал он.



Касаясь пианистки Евы Геворкян, дирижер отметил, что будет выступать с ней впервые, но много слышал о пианистке.



Тигран Мансурян также подчеркнул многолетнее сотрудничество и профессиональную близость между ним и Либрайхом, отметив, что оно переросло в дружбу.



Реквием Мансуряна исполняется Государственными камерными хорами Армении (художественный руководитель и дирижер Роберт Млкеян) и Государственными камерными хорами Еревана (художественный руководитель и дирижер Кристине Восканян), солисты – Мэри Мовсисян (сопрано) и Аксель Давеян ( баритон). ЕРЕВАН, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Рахманинова исполнит юная пианистка Ева Геворкян с Национальным филармоническим оркестром Армении (художественный руководитель и главный дирижер Эдуард Топчян) под управлением Александра Либрайха.Как сообщает «Арменпресс» , концерт состоится 8 июля в концертном зале "Арам Хачатрян".Этот концерт занимает уникальное место в творческом наследии Рахманинова. Благодаря высокой художественной ценности, красоте и выразительности музыкальных тем оно стало самым известным произведением Рахманинова. Трудно найти в музыкальной литературе другое произведение большого полотна, где в такой степени доминирует песенно-мелодическая основа.Концертная солистка Ева Геворгян – лауреат десятков международных конкурсов, став самой молодой финалисткой в истории Международного конкурса пианистов имени Шопена в 2021 году, ее назвали «откровением» конкурса. Она является лауреатом 3-й премии международного Рахманиновского конкурса, недавно прошедшего в Москве. Ева выступала с Симфоническим оркестром Мариинского театра, Симфоническим оркестром Далласа, Государственным академическим симфоническим оркестром Светланова, Российским национальным, Люцернским симфоническим оркестром, Национальным филармоническим оркестром Армении. Работала с дирижерами Валерием Гергиевым, Александром Сладковским, Василием Петренко, Лоуренсом Фостером, Герхардом Циммерманом, Эдуардом Топчяном и другими. В 2019 году она получила специальную награду ICMA (International Classical Music Award) в категории «Откровение года». В 2020 году Евгений Кисин выбрал ее стипендиатом Рурского фортепианного фестиваля. В 2021 году ему было присвоено звание «Молодой художник компании Yamaha».На встрече с журналистами 7 июля Ева Геворгян, наполовину русская, сказала, что всегда рада вернуться в Армению, на свою вторую родину. Она упомянула, что с удовольствием исполнит самое сложное и очень красивое произведение Рахманинова для любителей музыки.Во второй части концерта прозвучит Реквием Тиграна Мансуряна. Он был представлен в программе концерта по предложению дирижера Александра Либрайха. В 2011 году Мансурян по просьбе самого Либрайха написал Реквием, который впервые был исполнен под управлением последнего Мюнхенским камерным оркестром в Берлине. Запись Реквиема номинирована на 60-ю премию «Грэмми» в 2018 году в 3 номинациях: «Лучший композитор современной классической музыки» Тиграна Мансуряна, «Лучший хоровой дирижер» Александра Либрайха и «Лучшая запись».Александр Либрайх признался, что был взволнован и тронут возможностью исполнить в Армении Реквием, произведение, которое принадлежит армянам и посвящено памяти жертв Геноцида армян.«На сегодняшней репетиции с Национальным филармоническим оркестром Армении и Государственным камерным хором Армении мы получили неповторимые краски, настроение и тона, раскрывающие произведение. Я очень доволен полученным опытом", - сказал он.Касаясь пианистки Евы Геворкян, дирижер отметил, что будет выступать с ней впервые, но много слышал о пианистке.Тигран Мансурян также подчеркнул многолетнее сотрудничество и профессиональную близость между ним и Либрайхом, отметив, что оно переросло в дружбу.Реквием Мансуряна исполняется Государственными камерными хорами Армении (художественный руководитель и дирижер Роберт Млкеян) и Государственными камерными хорами Еревана (художественный руководитель и дирижер Кристине Восканян), солисты – Мэри Мовсисян (сопрано) и Аксель Давеян ( баритон).