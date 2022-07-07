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Наличие статуй криминальных авторитетов в некоторых населенных пунктах является антигосударственным проявлением: Пашинян

Наличие статуй криминальных авторитетов в некоторых населенных пунктах является антигосударственным проявлением: Пашинян
ЕРЕВАН, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что наличие статуй криминальных авторитетов в некоторых населенных пунктах Армении является антигосударственным проявлением.

Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер-министр сказал на заседании правительства РА. Пашинян упомянул, что в Армении есть населенные пункты, где стоят памятники криминальным авторитетам.

"Давайте никого не обижать, ничего не говорить, но в конце концов, это антигосударственные проявления", - сказал Пашинян.

Премьер-министр также посчитал неприемлемой практику установки хачкаров на местах аварий вдоль трасс. По его словам, градостроительство — важная государственная функция, и устанавливаемые кресты не всегда связаны с христианством или верой.

«Представьте, если после всех аварий мы поставим хачкары, надгробия вдоль дорог, что будет в результате. Лучше подумать, что сделать, чтобы повысить безопасность движения и дисциплину. Мы не должны уклоняться от того, чтобы пойти и демонтировать все, что установлено незаконно", - сказал он.
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