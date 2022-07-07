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Новоназначенный посол Лаоса вручил верительные грамоты президенту Республики Армения

Новоназначенный посол Лаоса вручил верительные грамоты президенту Республики Армения
ЕРЕВАН, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 7 июля новоназначенный посол Лаосской Народно-Демократической Республики в Республике Армения Виллаван Джапохер (резиденция: Москва) вручила верительные грамоты Президенту Республики Армения Ваагну Хачатуряну.


Как сообщили «Арменпресс» в аппарате президента, Ваагн Хачатурян поздравил посла с назначением и пожелал ей плодотворной работы.

Посол Виллаван Джапохер поблагодарила за прием и подчеркнула готовность приложить усилия для укрепления и развития сотрудничества между двумя странами.
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