Принципы территориальной целостности государств и нерушимости границ должны соблюдаться: Секретарь Совбеза Ирана
13:53, 7 Июль 2022
ЕРЕВАН, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 7 июля секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян встретился с секретарем Верховного совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани.
Как сообщили «Арменпресс» в аппарате Совбеза РА, секретари Советов безопасности подчеркнули тенденцию устойчивого развития многоотраслевого сотрудничества между двумя странами и в этом контексте подчеркнули важность двустороннего экономического взаимодействия и необходимость для его развития.
В контексте армяно-иранских экономических отношений и особенно развития Сюника особо подчеркивалось значение иранского порта Чабахар. Обе стороны высоко оценили готовность сторон к продолжению сотрудничества в рамках Мегринской свободной экономической зоны и дорожного коридора Север-Юг.
Секретарь Совета безопасности Армен Григорян представил процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений, подчеркнув, что в этом процессе по коридорной логике не обсуждается ни один вопрос. Секретарь Совета безопасности Ирана Али Шамхани отметил, что в контексте вышеизложенного должны соблюдаться принципы территориальной целостности государств и нерушимости границ.
Армен Григорян также представил подходы Армении к обеспечению региональной безопасности и деблокированию, в рамках которых секретарь Совета безопасности Ирана подчеркнул готовность Тегерана внести свой вклад в обеспечение безопасности Южного Кавказа.
Стороны договорились встретиться на армяно-иранской границе для продолжения диалога.
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