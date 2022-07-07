Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Уимблдона
09:40, 7 Июль 2022
ЕРЕВАН, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Испанский теннисист Рафаэль Надаль сыграет в полуфинале Уимблдона в мужском одиночном разряде.
Как сообщает «Арменпресс», в четвертьфинале Уимблдонского турнира в Лондоне в мужском одиночном разряде Надаль сразился с Тейлором Фрицем из США. В матче, который длился 4 часа 20 минут, испанец выиграл 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4).
В полуфинале соперником Надаля станет австралиец Ник Кирьос.
Уимблдон проводится с 1877 года. Призовой фонд турнира в этом году составляет 50 миллионов фунтов стерлингов, из которых 2 миллиона фунтов стерлингов достанется победителям.
Больше всего побед в мужском одиночном разряде на Уимблдоне одержал швейцарец Роджер Федерер (8 раз), а в женском одиночном - Мартина Навратилова (9 раз). Уимблдон проводится в 5 подгруппах: мужской одиночный разряд, женский одиночный разряд, мужской парный разряд, женский парный разряд и смешанный парный разряд.
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