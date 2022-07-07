Цены на цветные металлы - 06-07-22

ЛОНДОН, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 6 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.73% и составила 2409.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.95% и составила 7520.50 долларов США, цена на свинец выросла на 1.55% и составила 1969.00 долларов США, цена на никель снизилась на 3.54% и составила 21849.00 долларов США, цена на олово снизилась на 4.95% и составила 24712.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.20% и составила 2998.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.23% и составила 37522.63 долларов США, цена на кобальт снизилась на 7.62% и составила 60460.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.