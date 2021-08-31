Предстоящие на 7 июля мероприятия
21:58, Июль 06, 2022
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- 21:58 Предстоящие на 7 июля мероприятия
- 21:14 Супруга премьер-министра Армении в Горисе посетила фонд "Женский ресурсный центр"
- 20:59 Главы МИД Армении и Испании обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности
- 20:44 Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
- 20:33 Торгово-экономические связи между Арменией и Испанией достигают до небес: глава МИД Испании
- 20:24 Вице-президент Еврокомиссии пообещал, что проблем с энергией зимой не будет
- 20:16 Посол Лаоса вручила копии верительных грамот замглаве МИД Армении
- 20:15 Премьер Франции назвала укрепление национальной обороны одним из приоритетов правительства
- 19:40 Посол Армении провел встречу с генеральным секретарем Лиги арабских государств
- 19:12 Исландия ратифицировала членство Финляндии и Швеции в НАТО
- 19:02 Приоритетной задачей правительства является развитие образования и науки: вице- премьер Матевосян "брюсовцам"
- 18:55 Почти 30 политиков вышли из состава британского правительства из-за скандала с Джонсоном
- 18:50 Постпред Армении выразил на заседании генассамблеи Конвенции ЮНЕСКО озабоченность в связи с наследием Арцаха
- 18:29 Запуск первого армянского спутника является превосходным результатом армяно- испанской совместной работы: глава МИД
- 17:52 В Степанакерте состоялась презентация книги главы МИД Арцаха «Арцахский вопрос и внешняя политика Республики Арцах»
- 17:35 Трехсторонней рабочей группе удалось сблизить позиции по разблокированию коммуникаций: МИД РФ
- 17:33 В Гюмри открылся первый Музей иллюзий
- 17:10 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-07-22
- 17:09 Азиатские индексы снизились - 06-07-22
- 16:51 Карен Саруханян заменит в Национальном Собрании депутата фракции “Гражданский договор” Артура Давтяна
- 16:44 Беспрецедентно выросло число заявлений проживающих в зарубежных странах армян на получение гражданства РА: Полиция
- 16:34 Игры стран СНГ пройдут в девяти городах Белоруссии
- 16:20 Состоялась беседа глав МИД Армении и Испании
- 16:18 В следующем году в Ереване планируется провести международный фестиваль дудукистов
- 16:13 Министр обороны сослался на дискуссии о том, якобы предпринимается попытка подчинить Вооруженные Силы министру
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