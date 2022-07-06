Вице-президент Еврокомиссии пообещал, что проблем с энергией зимой не будет

В Европе этой зимой не будет проблем с энергией, Евросоюз оказался гораздо более устойчивым, чем многие ожидали. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, выступая на конференции Economist в Афинах.

"На эту зиму у нас все будет хорошо", - заверил Схинас, говоря об энергетической достаточности Европы. Он подчеркнул, что ЕС работает даже над нежелательным сценарием, что Россия прекратит экспорт газа.

"В международной обстановке бурных событий, напоминающих голливудскую фантастику, ЕС оказался гораздо более устойчивым, чем многие ожидали", - сказал Схинас. По его словам, ряд шагов ведут к большей автономии Европы в таких областях, как здравоохранение и энергетика. В вопросах миграции Европа преуспела в роли пожарного, но потерпела неудачу в роли архитектора, но Евросоюз сейчас движется к целостному соглашению по этому вопросу, сказал он.