Премьер Франции назвала укрепление национальной обороны одним из приоритетов правительства

Укрепление обороноспособности Франции станет одним из приоритетов нового правительства. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об это заявила в среду премьер-министр страны Элизабет Борн, выступая в среду в Национальном собрании Франции (нижней палате парламента).

"Нам нужна укомплектованная современная армия, отвечающая существующим вызовам и способная действовать, - сказала Борн. - Необходимо увеличить инвестиции". По ее словам, в ближайшее время президент Франции Эмманюэль Макрон представит основные положения военного планирования, которые "укажут курс нашим вооруженным силам и нашей оборонной промышленности".

Премьер-министр также сообщила о намерении увеличить персонал судебной системы на 8,5 тыс. человек. Она призвала "вести борьбу с сепаратизмом и исламизмом, которые угрожают республиканскому единству". "Светскость является опорой нашей республики", - подчеркнула Борн.

Выступление Борн в парламенте стало первым после проведенной в понедельник реорганизации правительства Франции. По итогам июньских парламентских выборов ни правящий центристский блок, ни правая, ни левая оппозиция не получили абсолютного большинства мандатов.