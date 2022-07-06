Вице-премьер, председатель Попечительского совета Государственного университета имени В.Я. Брюсова Амбарцум Матевосян сегодня принял участие в выпускном мероприятии вуза.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в мероприятии также приняли участие и выступили с речами министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, ректор Государственного университета имени В.Я. Брюсова Карине Арутюнян, представители профессорско-преподавательского состава, студенты и др.

Вице-премьер поздравил выпускников со знаменательным днем и отметил: “Приветствую вас и в качестве государственного деятеля, и в качестве председателя Попечительского совета Государственного университета имени В.Я. Брюсова, и просто в качестве армянина, для которого образование было и остается одной из высших и несомненных ценностей.

Республика Армения, отвечая на стоящие перед ней самые серьезные вызовы, должна сегодня предстать пред всем миром своим молодым поколением, знающей, ответственной, новаторской, творческой молодежью, готовой строить свой общий дом, опираясь на силу знаний, и готовой стать поборниками мира, солидарности и добра в нашей стране и во всем мире.

Приоритетной задачей для правительства Республики Армения является развитие образования и науки, благодаря чему только возможно добиться стабильного развития страны и всеобщего благополучия. Инвестиции в знания и навыки являются ключом к развитию страны.

Именно поэтому правительство в своей программе на 2021-2026 годы закрепило реформы в сфере высшего образования в качестве приоритета развития государства. Непрерывное повышение качества высшего образования направлено на укрепление связи “образование-наука-рынок труда”, подготовку отвечающих новым требованиям рынка труда специалистов и, безусловно, формирование цивилизованного, творческого, инициативного, способного, конкурентоспособного и создающего свое будущее в своей стране гражданина.

Государственный университет имени В.Я. Брюсова занимает уникальное и важное место среди вузов Армении. Государственный институт имени В.Я. Брюсова уже давно стал уникальным “брендом”, символизирующим образовательное учреждение, основанное на классических ценностях образования, но также предоставляющее инновационные образовательные услуги. Университет имени В.Я. Брюсова давно зарекомендовал себя как ведущая кузница по подготовке специалистов по иностранным языкам. И сегодня, оставаясь лидером в области лингвистики, вуз является в глазах нашего общества образовательным центром, готовящим множество новых специалистов гуманитарного и социального профиля. Поэтому сегодня в условиях многоязыковой, многокультурной коммуникации в мире роль Государственного университета имени В.Я. Брюсова очень важна.

Уважаемые присутствующие,

Я уверен, что Государственный университет имени В.Я. Брюсова является не только кузницей ума и души для своих студентов, тысяч выпускников и сотрудников, но и родным очагом и домом, а также открытым окном в мир. Сегодня именно вы, дорогие выпускники, должны распространять через это окно знания и профессиональный опыт, и также именно вы, дорогие выпускники, получили через это окно многовековую мудрость и накопленный опыт человечества.

Сердечно поздравляю вас с окончанием учебы и получением дипломов о высшем образовании. Сердечно поздравляю также и вас, уважаемые преподаватели и сотрудники университета. Большое спасибо за вашу самоотверженность, профессионализм, терпение и непростую миссию быть источником света и науки.

Дорогие выпускники,

Пополняя ряды выпускников Государственного университета имени В.Я. Брюсова, вы, уверен, всегда и везде будете с гордостью нести честь быть “брюсовцем”, и все свои силы и знания вы приложите к укреплению нашей Родины, будете жить и созидать во славу Республики Армения, на благо нашего народа.

Желаю вам зеленой, беспрепятственной дороги! Пусть успех сопутствует вам всегда и везде!”

Затем вице-премьер Матевосян вручил грамоты победителям ежегодного конкурса лучших студентов года: студентке факультета образования и профессиональной педагогики Айкуи Яйлоян и студентке факультета социальных наук и сервиса Эмме Казарян.

Выпускное мероприятие завершилось церемонией вручения дипломов.