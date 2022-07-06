Постпред Армении выразил на заседании генассамблеи Конвенции ЮНЕСКО озабоченность в связи с наследием Арцаха

На состоявшемся 5 июля заседании Генеральной ассамблеи государств-участников Конвенции ЮНЕСКО «Об охране нематериального культурного наследия» выступил постоянный представитель Республики Армения, посол Кристиан Тер-Степанян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своем выступлении постоянный представитель выразил удовлетворение решением об оказании международной поддержки сохранению фольклорного наследия Сюникской области Республики Армения, подчеркнув, что Армения придает большое значение сохранению культурного наследия этого региона, который хранит следы многовековой истории армян.

Кристиан Тер-Степанян выразил озабоченность в связи с последствиями развязанной Азербайджаном осенью 2020 года агрессии против Нагорного Карабаха, в результате которой армяне были выселены из некоторых районов Нагорного Карабаха, в том числе Гадрут и Шуши.

Постоянный представитель Республики Армения, в частности, подчеркнул, что в результате вынужденного переселения серьезной опасности подвергается и их культурное наследие, которое невозможно передать или обеспечить его жизнеспособность и сохранение.

Подводя итоги выступления, постпред Армении подтвердил, что проблема сохранения нематериального культурного наследия армянского народа Нагорного Карабаха продолжает оставаться в центре внимания Армении.