В Гюмри открылся первый Музей иллюзий. Как сообщает Арменпресс, хотя музей открыт для посетителей уже несколько дней, официальное открытие состоялось 7 июля.

В музее выставлено около 50 экспонатов. У посетителей есть возможность увидеть обычные на первый взгляд, а на самом деле «волшебные» помещения, где, помимо удивления и развлечения, они получат новые знания в различных областях.

Соучредитель музея Гриша Амирханян сообщил, что идея его основания возникла у него и его друга еще 3 года назад. В качестве возможных мест они выбрали Ереван и Гюмри, но решили остановиться на Гюмри.

«Это не классический музей, здесь сочетаются образование, развлечение и удивление, сразу три феномена. Каждый из экспонатов – это отдельная программа. Надеюсь, очень скоро это станет новой визитной карточкой Гюмри», — сказал Амирханян, отметив, открыть музей сначала казалось очень просто, но это был довольно сложный процесс.